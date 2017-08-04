Для Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США призначено нового єпископа

8 серпня 2017, 14:51 | УГКЦ | 1 |   | Код для блогу |  | 

Святіший Отець благословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про призначення отця Андрія Рабія, протосинкела Філадельфійської архиєпархії УКГЦ в США, єпископом-помічником цієї архиєпархії, надаючи йому титулярний осідок Германіціяни (Germaniciana).

Про це повідомили у Ватикані у вівторок, 8 серпня, зазначає Департамент інформації УГКЦ.

Єпископ-номінат Андрій Рабій народився 1 жовтня 1975 року у Львові (Україна). Навчався в українській семінарії святого Йосафата у Вашингтоні. У 1999 році отримав ступінь бакалавра з філософії в Католицькому університеті Америки, у 2002 році – ступінь магістра богослов'я в Домініканському богословському інституті у Вашингтоні, а у 2008 році – ліцензіат з канонічного права в Католицькому університеті Америки.

Дияконські свячення отримав 15 листопада 1998 року, а єрейські 19 грудня 2001 року.

Виконував різні душпастирські служіння у Філадельфійській архиєпархії УГКЦ. Тепер о. Андрій Рабій виконує служіння протосинкела архиєпархії, був віце-канцлером, членом Колегії радників архиєпархії, членом Адміністративної ради Католицької Єпископської Конференції Пенсильванії, членом Ради пресвітерів архиєпархії, директором Центру запобігання та захисту дітей та молоді.

Архиєпископом-митрополитом Філадельфійським УГКЦ є владика Стефан Сорока, а у склад митрополії входять Філадельфійська, Чиказька, Стемфордська та Пармська єпархії.

 

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теги до статті:Андрій (Рабій),УГКЦ в США
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Коментарі

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  • Ігор Мицько | 8 серпня 2017, 19:27
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    Нововисвячений владика екзарх, як всі "лівобережні " та "південні" єпископи в Україні?

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  • Ігор Мицько | 8 серпня 2017, 19:27

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  • enzian | 5 серпня 2017, 18:57

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