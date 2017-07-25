Митрополиту УГКЦ Ігорю (Возьняку) сьогодні - 65

3 серпня 2017, 13:41 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Духовенство та вірні Львівської Архиєпархії УГКЦ привітали владику Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського, з 65-літтям.

«Дякуємо Творцеві за великий дар Вашого життя та ревного служіння, Вашу мудрість і батьківську опіку. Нехай Милосердний Господь щедро обдаровує Вас миром і всілякими благодатями, благословляє на мужнє і чисте служіння, скріпляє і провадить у Своїй правді та невичерпній Любові!», – йдеться у вітанні.

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теги до статті:Ігор (Возьняк)
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