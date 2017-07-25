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УГКЦ у Сєвєродонецьку отримала будівлю для душпастирства
2 серпня 2017, 12:55 | УГКЦ | 2 | | Код для блогу | |
1 серпня 2017 року Пасторально-соціальна місія УГКЦ у Сєвєродонецьку отримала двоповерхову будівлю (900 кв.м.) у центрі м. Сєвєродонецька. Завдяки участі владики Степана, Екзарха Донецького УГКЦ, та допомоги благодійників з БФ “Renovabis” вдалося отримати це приміщення, яке відповідатиме завданню Пасторально-соціальної місії - бути духовним та соціальним центром життя місцевої громади.
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
У приміщенні буде облаштовано Меморіальний храм та буде постійно діюча експозиція в пам’ять всіх, хто віддав своє життя за свободу Батьківщини. Щоденно у храмі буде лунати молитва за упокій спочилих та прохання про Боже благословення для живих.
Також у цьому приміщенні буде діяти БФ «Карітас Сєвєродонецьк», центр громадського та соціального розвитку, молодіжний та дитячий клуби, недільна школа та багато інших цікавих та потрібних ініціатив.
Приміщення потребує капітального ремонт.
Всіх, хто може долучитися молитовно і фінансово до розбудови Місії, просять писати на адресу: caritas.severodonetsk@gmail.com або перерахувати посильну матеріальну допомогу у гривні на картку Приватбанку: 5168742358018681 (з позначкою: «на будівництво церкви»).
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- 2 серпня 2017, 17:50| Коментувати коментар
Редакторуньо, Сіверський Донець - звідки "Сіверодонецьк".
- 2 серпня 2017, 18:13| Коментувати коментар
Сіверський Донець - ріка, Сєвєродонецьк - місто, обласний центр.
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