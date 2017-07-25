У день пам’яті князя Володимира греко-католики відновлюють свої хресні обіти

28 липня 2017, 11:55 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав закликав всіх, 28 липня, у день святого князя Володимира, прийти до храмів і за звичаєм відновити ті обіцянки, які ми через вуста наших хресних батьків дали в день нашого Хрещення.

У коментарі Департаменту інформації Блаженніший Святослав  відзначив, що щороку, коли ми святкуємо пам’ять рівноапостольних княгині Ольги та князя Володимира, то завжди відновлюємо хресні обіти.

Нагадаємо, Чин відновлення хресних обітів у день святого рівноапостольного князя Володимира у 2006 році в Українській Греко-Католицькій Церкві запровадив тодішній Глава УГКЦ Архиєпископ Блаженніший Любомир. Відтоді щороку в усіх храмах в Україні та усьому світі вірні після Літургії відновлюють свої хресні обіти.

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теги до статті:УГКЦ,Хрещення Київської Русі
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