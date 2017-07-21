- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Львівщина вшанує 152-гі уродини Андрея Шептицького
21 липня 2017, 12:06 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
У селі Прилбичах Яворівського району відбудеться вшанування 152 уродин митрополита Андрея Шептицького.
Митрополит Андрей був не лише духівником, а й великим просвітителем і натхненником українства та його культури. Як пастор Митрополит Андрей уложив молитву за український народ, у якій звертається до Христа-Спасителя з різними потребами: прошення благословення Божого на українські родини, на батьків, дітей і молодь.
Митрополит був переконаний, що день волі українського народу прийде, тому передав духовним своїм дітям прозорий план «Як будувати Рідну Хату». Це послання стало дороговказом духовно-культурного розвитку української нації.
За інформацією оргкомітету з підготовки до вшанування Андрея Шептицького, урочистості відбудуться 28-29 липня.
Програма:
28 липня
21.00 – вечірня Служба Божа у храмі.
21.30 – похід зі свічками до каплиці-усипальниці родини Шептицьких, панахида.
22.30 – повернення до храму, духовна програма.
29 липня.
07.30 – Велике водосвяття.
09.00 – архиєрейська Божественна літургія, молитва за прославу Праведного митрополита Андрея.
10.30 – вистава «У прихистку Божої Ласки: Мати і Син».
Довідка: Андрей Шептицький — восьмий митрополит УГКЦ. Народився 29 липня 1865 року у селі Прилбичі Яворівського району. 1887 року у Кракові отримав ступінь доктора права, згодом вивчав право в Мюнхені, а у Відні — філософію.
1 липня 1888 року Роман Шептицький одержав василіянську рясу і змінив світське ім'я на монаше — Андрей. У віці 35 років, 17 січня 1901 року, вступив на митрополичий престол. 1919 року заснував богословський факультет при Духовній семінарії у Львові, який 1928 року був реорганізований у Богословську академію з філософським та теологічним факультетами.
Допомагав матеріально багатьом школам, «Просвіті», організував Народну школу імені Грінченка для бідних дітей, заснував Національний музей у Львові. Підтримував Митрополит дитячу патріотичну організацію «Пласт». Здібним дітям та молодим перспективним богословам сприяв у навчанні у вищих навчальних закладах, семінаріях. У часи Другої світової війни він був автором відозви «Не убий», у якій засуджував антисемітизм і гітлерівську антиєврейську пропаганду.
У вересні 1944 року стан здоров'я Митрополита значно погіршився. 1 листопада його серце перестало битися. Похований Митрополит у крипті собору святого Юра. Триває процес його беатифікації.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Священиків УПЦ (МП) судять за сепаратизм | 21 липня 2017, 16:33 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
УПЦ (МП) запросила Порошенка та Гройсмана разом відзначити День Хрещення Русі | 21 липня 2017, 16:02 | Релігійні церемонії та паломництво |
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет | 21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика |
На Житомирщині у батьків-язичників відібрали дітей через вегетаріанство | 21 липня 2017, 14:36 | Релігія і суспільство |
Чоловік намагався незаконно вивезти старовинні ікони з Горлівки | 21 липня 2017, 14:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Останні коментарі
- 21 липня 2017, 16:25
"Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя". (Иеремия 17:14) Исцеление рака и других болезней для всех кто нуждается в помощи. В |
- 21 липня 2017, 15:54
А як щодо щоденних убивств українців расійськими бандитами з колорадками, такими ж як папа носив? |
- 21 липня 2017, 14:30 |
- 21 липня 2017, 11:47
А чому б не помолитися за звільнення окупованих територій від московської орди? |
- 20 липня 2017, 22:45
Нікому не здаються такі заклики антиконституційними? Я все розумію, але є межа у цих депутатів? |
Популярні статті місяця
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 19 липня 2017, 11:38
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 липня 2017, 12:43
На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
Коментарі