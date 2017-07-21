Львівщина вшанує 152-гі уродини Андрея Шептицького

У селі Прилбичах Яворівського району відбудеться вшанування 152 уродин митрополита Андрея Шептицького.

Митрополит Андрей був не лише духівником, а й великим просвітителем і натхненником українства та його культури. Як пастор Митрополит Андрей уложив молитву за український народ, у якій звертається до Христа-Спасителя з різними потребами: прошення благословення Божого на українські родини, на батьків, дітей і молодь.

Митрополит був переконаний, що день волі українського народу прийде, тому передав духовним своїм дітям прозорий план «Як будувати Рідну Хату». Це послання стало дороговказом духовно-культурного розвитку української нації.

За інформацією оргкомітету з підготовки до вшанування Андрея Шептицького, урочистості відбудуться 28-29 липня.

Програма:

28 липня

21.00 – вечірня Служба Божа у храмі.

21.30 – похід зі свічками до каплиці-усипальниці родини Шептицьких, панахида.

22.30 – повернення до храму, духовна програма.

29 липня.

07.30 – Велике водосвяття.

09.00 – архиєрейська Божественна літургія, молитва за прославу Праведного митрополита Андрея.

10.30 – вистава «У прихистку Божої Ласки: Мати і Син».

Довідка: Андрей Шептицький — восьмий митрополит УГКЦ. Народився 29 липня 1865 року у селі Прилбичі Яворівського району. 1887 року у Кракові отримав ступінь доктора права, згодом вивчав право в Мюнхені, а у Відні — філософію.

1 липня 1888 року Роман Шептицький одержав василіянську рясу і змінив світське ім'я на монаше — Андрей. У віці 35 років, 17 січня 1901 року, вступив на митрополичий престол. 1919 року заснував богословський факультет при Духовній семінарії у Львові, який 1928 року був реорганізований у Богословську академію з філософським та теологічним факультетами.

Допомагав матеріально багатьом школам, «Просвіті», організував Народну школу імені Грінченка для бідних дітей, заснував Національний музей у Львові. Підтримував Митрополит дитячу патріотичну організацію «Пласт». Здібним дітям та молодим перспективним богословам сприяв у навчанні у вищих навчальних закладах, семінаріях. У часи Другої світової війни він був автором відозви «Не убий», у якій засуджував антисемітизм і гітлерівську антиєврейську пропаганду.

У вересні 1944 року стан здоров'я Митрополита значно погіршився. 1 листопада його серце перестало битися. Похований Митрополит у крипті собору святого Юра. Триває процес його беатифікації.