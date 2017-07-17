Молоді греко-католики створюють спільноту «Покоління Любомира»

20 липня 2017, 10:36 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

22 липня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відбудеться перша зустріч нової спільноти «Покоління Любомира». Мета спільноти – духовне зростання молоді та наслідування заповіту життя екс-глави УГКЦ архbєпископа Любомира (Гузара). Своїм гаслом молодь обрала його слова «Моліться та працюйте», повідомляє сайт УГКЦ.

22 липня о 12:00 ініціатори спільноти  «Покоління Любомира» проведуть першу зустріч, яка відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового (вул. Микільсько-Слобідська, 5, м. Київ).

На учасників чекає молитва в Патріаршому соборі та крипті, де спочиває тіло архієпископа Любомира, знайомство з учасниками спільноти, спільне прибирання території біля собору. Під час першої зустрічі говоритимуть про зародження спільноти, її цілі та завдання.

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теги до статті:Любомир (Гузар),Молодь УГКЦ,УГКЦ
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