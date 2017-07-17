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Глава УГКЦ візьме участь у Всецерковній прощі на гору Явір у Польщі
20 липня 2017, 08:48 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
21–23 липня відбудеться Всецерковне паломництво на гору Явір, що в Польщі, за участю Глави УГКЦ Патріарха Святослава.
Проща розпочнеться Архиєрейською Літургією 21 липня о 10.00 на горі Явір, після якої відбудеться освячення пам’ятного хреста з нагоди 70-ї річниці акції «Вісла». Трохи згодом, о 17.00, – посвячення Сарептянського центру в Новиці.
Наступного дня, 22 липня, Блаженніший Святослав відкриє Лемківську ватру у Ждині. А потім очолить Панахиду на могилі о. Андрія Злупка, останнього Апостольського адміністратора Лемківщини, у Гладишові та Панахиду на могилі Никифора Дровняка у Криниці.
У неділю, 23 липня, о 10:00, Архиєрейською Божественною Літургією у Ждині на «Ватряному полі» з нагоди відзначення 70-річчя акції «Вісла» та посвяченням угольного каменя під будову «Ватряної церкви» закінчиться це паломництво.
Як йдеться в Посланні Блаженнішого Святослава у 70-ту річницю акції «Вісла», 70 років тому над УГКЦ у повоєнній Польщі нависла смертельна загроза. Ідеологічний і політичний контекст, а також ідеї, ворожі самому існуванню УГКЦ, призвели до організації примусової депортації населення під назвою «Акція "Вісла"», яка завдала великих страждань сотням тисяч невинних людей. Метою проведення операції «Вісла» було примусове переселення українців із чітко визначених територій на південно-східному прикордонні Польської Народної Республіки із забороною самовільного повернення на рідні землі. Рішення про проведення акції було ухвалено на спеціальному засіданні Політбюро Польської робітничої партії 29 березня 1947 року, а сама операція розпочалася 28 квітня того ж року й охопила територію Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини.
Подібні випробування випали й на долю Греко-Католицької Церкви в Польщі. Єпископи та священики в більшості були змушені покинути Перемишльську єпархію, а храми були відібрані й зачинені.
У такій драматичній ситуації Апостольська столиця надала спеціальні права примасам Польщі, щоб узяли під душпастирську опіку розпорошених по всій території вірних і духовенство зруйнованої комуністичною владою Перемишльської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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