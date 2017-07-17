Священик УГКЦ очолив Школу журналістики УКУ

19 липня 2017, 14:21 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ігор Балинський, який очолював Школу з часів її заснування у 2011 році, залишається на посадах доцента кафедри журналістики та керівника Центру медіамайстерності.

Отець Павло Худ дотепер очолював відділ рекрутингу та студентської кар’єри УКУ, а також викладав на магістерських програмах із журналістики та медіакомунікацій. Фахівець із комунікацій, докторант Інституту соціології Люблінського католицького університету.

Народився на Львівщині. Закінчив Львівську духовну семінарію (бакалавр богослов’я) та факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчався в інституті журналістики та соціальних медіа Люблінського католицького університету.

У 2008-2010 роках очолював комісію соціальної комунікації Української Греко-католицької Церкви. У 2010-2012 роках працював у консалтинговій компанії pro.mova. У 2010-2014 роках очолював відділ інформації та зовнішніх зв’язків УКУ. У 2011-2013 керував відділом єпархіальних прес-служб УГКЦ.

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теги до статті:Павло Худ,УКУ,Школа журналістики УКУ
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