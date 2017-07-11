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Львів прийматиме ювілейний Колоквіум європейських парафій (CEP)
15 липня 2017, 19:09 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Львів 2019 року стане містом проведення ювілейного, 30, Колоквіуму європейських парафій (CEP). Таке рішення оргкомітет CEP прийняв 14 липня на зустрічі у Барселоні, яка 9-14 липня зібрала понад 150 учасників – мирян, теологів, експертів та священиків з Європи.
Українська делегація, яка складається з членів мирянських організацій УГКЦ, («Обнова», «Фонд св. Володимира» ), активної парафіяльної молоді та духовенства запропонувала кілька тем для дискусії на майбутньому Колоквіуму у Львові:
- Християни в дії. XXI ст.
- Об’єднані вірою: відповідальність за цінності.
- Християни і господарство.
Остаточне затвердження однієї з цих тем відбудеться 2 жовтня у Будапешті, де збереться новий оргкомітет CEP для вирішення організаційних питань. Оргкомітет СЕР очолив новообраний президент цієї організації – священик РКЦ з Мальти Антоній Кассар.
О. д-р Михайло Димид та голова оргкомітету Колоквіуму європейських парафій (CEP) у Львові Уляна Щурко представили у формі проморолика інформацію про Україну та місце проведення цього заходу – Львів, наголосивши на тому, що Україні є що показати і чим поділитися з європейським партнерам як в релігійному, так і культурному плані.
«Запрошуємо вас приїхати і отримати новий досвід, побачити іншу Європу. Як казав св. Іван Павло II : «Європа є більшою, ніж Євросоюз, вона виходить за його межі. Україна ж є лабораторією екуменізму». Я запрошу. Вас побачити місто Львів, де 80% населення є греко-католиками, побачити країну, де співіснують не тільки Католицька Церква західного обряду, а й католики східної традиції, Православні Церкви. Я запрошую усіх вас побачити країну, яка відома в Європі іменами Андрія Шевченка та братів Кличків, яка 2012 року приймала футбольний чемпіонат «Євро-2012», побачити Львів, який вже у жовтні прийматиме у себе учасників відомої організації «Paх Romana», а через два роки чекає на вас, учасників CEP. Україна сьогодні у війні, але ця війна не торкнулася західної України, тому Львів відкритий до зустрічі з вами», - такі слова промовив до СЕР-івців о.д-р Михайло Димид.
Голова оргкомітету Колоквіуму європейських парафій (CEP) у Львові Уляна Щурко звернулася окремо до молоді СЕР: «Запрошую молодь приїхати до Львова у 2019 році на зустріч CEP. Це буде щось нове, що влиє «нову кров» в організацію, яка вже через два роки зустрінеться на свою ювілейну, 30, зустріч».
Як правило, робота Колоквіуму полягає не лише у представленні доповідей на задану тематику та дискусій, як це все втілити у життя, а також ознайомлення учасників конгресу з культурою та визначними місцями міста його проведення. Отож, український оргкомітет СЕР має два роки на організацію цього непересічного релігійно-суспільного заходу у західній столиці України.
Як повідомлялося, Конференції СЕР проводяться кожних два роки у різних містах Європи. Участь у ньому беруть відомі теологи, соціологи, експерти, представники духовенства та вірні католицьких та греко-католицьких парафій Європи. Щоразу на таких зустрічах представлена нова тема обговорення, приймаються нові рішення, однак мета у них одна – зробити життя Церкви та вірних у ній діяльним, обмінюватися культурним та пастирським досвідом та поширювати нові досягнення сучасного парафіяльного життя.
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