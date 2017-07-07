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Глава УГКЦ у сороковий день після смерті Блаженнішого Любомира: «Для нас він був учителем гідності»
9 липня 2017, 18:19 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
9 липня в УГКЦ у сороковий день після смерті Блаженнішого Любомира (Гузара) у крипті Патріаршого собору, де він знайшов останній спочинок, відслужено Панахиду. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
У недільній проповіді цього дня Патріарх УГКЦ Святослав наголосив, що саме цими днями ми стараємося зберегти його духовну спадщину, пригадати всі особисті відчуття і переживання від спілкування з ним.
«З цього приводу прагну пригадати вам подію, яка відбулася в Римі наприкінці 90-х років. Блаженніший Любомир, а тоді ще отець-архимандрит, настоятель монастиря Студійського уставу, брав участь в одній міжнародній конференції, − поділився споминами про Блаженнішого Любомира його наступник. − Цікаво, сьогодні ніхто не пам’ятає, про що він говорив. Але я пригадую, коли він завершив своє слово, біля мене сидів делегат із Південної Африки. І коли він почув його виступ, то сказав таке: «Це людина, яка має гідність».
Посилаючись на слова із Євангелія цієї неділі, проповідник наголосив, що Блаженніший Любомир був для нас учителем гідності. «Він допомагав кожному, хто був поруч із ним, відкрити особисту гідність. Гадаю, кожен, хто мав щастя спілкуватися з ним, може засвідчити, що біля нього всі починали зростати в гідності дітей Божих. Він сам ніколи ні перед ким не прогинався. Він із гідністю спілкувався з могутніми світу цього. А для всіх нас він був закликом до гідності, учителем гідності, виховував усіх нас гідними людьми», − зазначив архиєрей.
«Коли розпочалася Революція гідності, він сказав такі слова: «Гідна людина є великою небезпекою для всіх диктаторів. Вона небезпечніша за голодну людину, бо голодного можна нагодувати, а гідну вільну особу можна тільки вбити». Тому багато хто вбачає в його особистій позиції, у його служінні як християнина, як єпископа своєї Церкви громадянина своєї держави, вчителя гідності й натхненника Революції гідності», − сказав Предстоятель УГКЦ.
«Блаженніший Любомире, випроси в Бога дару гідності для кожного українця. Лише тоді ми самі себе будемо поважати і нас будуть поважати у світі, коли віднайдемо свою гідність у Христі», − мовив Патріарх Святослав.
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то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен |
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Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця. |
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Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде. |
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