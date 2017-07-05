УГКЦ зберегла свої громади на тимчасово окупованому Криму, - єпископ Михаїл (Бубній)

5 липня 2017, 10:11 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єпископ Михайло (Бубній)Ситуація в Криму напружена, але, не зважаючи на це, УГКЦ зберегла свої парафії на тимчасово окупованому півострові.

Про це в інтерв’ю видання komora.info повідомив екзарх Одеський УГКЦ Михаїл (Бубній).

«Ми зберегли громади в Криму, не зважаючи ні на що», - сказав він.

«Ми знайшли тимчасові методи, щоб наші вірні могли молитись у своїх храмах на тимчасово окупованій території», - додав єпископ.

За його словами, після окупації Криму чимало вірян УГКЦ виїхали на материкову Україну.

«Дуже багато українських греко-католиків виїхали з Криму, лишилися тільки ті, які не мали куди виїхати. Ситуація наразі напружена», - заявив владика Михаїл.

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теги до статті:Михаїл (Бубній),УГКЦ в Криму
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    Останні коментарі

    • S.Melnyk | 5 липня 2017, 17:26

      А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити.

    • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

      В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие

    • Aquinatus | 5 липня 2017, 10:48

      Зачем писать слово "Таинство" з большой буквы, когда у баптистов оно не действительно!? Зачем поп запрещает баптистам "крестить", если он убеждён, что у них - баптистов - вообще

    • Aquinatus | 4 липня 2017, 17:32

      Я смотрю - ты не христианин вообще-то, а провладний ? Не советую!

    • Fr. Valerii | 4 липня 2017, 17:20

      Знайшли проблему. Нехай їдуть до "єдиновірця" Плотницького, той дозволить. Тільки не до Захарченка, бо той визнає лише чотири "державні релігії" - православіє (мп), римський

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