УГКЦ зберегла свої громади на тимчасово окупованому Криму, - єпископ Михаїл (Бубній)

Ситуація в Криму напружена, але, не зважаючи на це, УГКЦ зберегла свої парафії на тимчасово окупованому півострові.

Про це в інтерв’ю видання komora.info повідомив екзарх Одеський УГКЦ Михаїл (Бубній).

«Ми зберегли громади в Криму, не зважаючи ні на що», - сказав він.

«Ми знайшли тимчасові методи, щоб наші вірні могли молитись у своїх храмах на тимчасово окупованій території», - додав єпископ.

За його словами, після окупації Криму чимало вірян УГКЦ виїхали на материкову Україну.

«Дуже багато українських греко-католиків виїхали з Криму, лишилися тільки ті, які не мали куди виїхати. Ситуація наразі напружена», - заявив владика Михаїл.