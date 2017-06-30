На літню школу, присвячену постаті Шептицького, приїхала молодь з усієї України

Учасниками VІІ літньої школи “Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького, яка тривала на у Львові, базі філософсько-богословського факультету УК, з 25 червня по 2 липня, стала молодь з усіх куточків України. Організатори школи поставили за мету представити Андрея Шептицького не лише людиною Церкви, але й добрим менеджером та комунікатором загальнолюдських цінностей.

Громадські діячі, студенти, науковці, люди з різних регіонів України присвятили тиждень часу, щоб побути у Львові, в УКУ, і отримати відповіді на свої запитання про Шептицького.

Інна Гуріненко приїхала на школу з Черкас. Дівчина працює на керівній посаді у Черкаському інституті пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. “Я не досліджую історію церви, але постаттю митрополита цікавилась ще зі школи, – розповідає Інна. – Завдяки УКУ я отримала відповіді на практичні запитання, які мене так цікавили. На приклад, як митрополиту вдавалося знаходити спільну мову з простими людьми і бути авторитетом для них. Виявляється, Шептицький був справді хорошим менеджером, який вмів об’єднати довкола ідеї”.

Ще один учасник школи – Кирило Сидорчук – киянин і юрист за фахом. За віросповіданням Кирило – православний, але темою греко-католицької церкви цікавився завжди. “Школа допомогла мені зруйнувати стереотип про Шептицького. Коли раніше я ставився до нього винятково як до митрополита, то упродовж школи, він поступово починав набувати для мене нових рис, – розповідає Кирило. – Я зрозумів, що Шептицький є не лише всеукраїнським авторитетом, але й політиком, у некласичному розумінні цього слова, правником та економістом. Думаю більшість практичних порад, які він дав, можуть бути застосовані сьогодні”.

Цінним, на погляд киянина, є і те, що школа дала можливість познайомитися з людьми, які цікавляться такою ж тематикою як і ти, зав’язати контакти, і, можливо, подумати про спільні проекти у майбутньому – не лише у релігійній тематиці, але й в політичній, соціальній, чи в будь-якій іншій.

Школа “Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького” триває вже сім років і за цей час вдалося залучити двісті учасників, які продовжують контактувати і сьогодні, організовувати різні проекти. Цьогоріч упродовж семи діб учасники слухали лекції, брали участь у різних заходах, таких як молитва, спілкування з викладачами, перебування у місцях, де був Шептицький.

Один із організаторів школи, науковий працівник інституту релігії та суспільства УКУ Ярослав Кіт розповів, що йього ркоу учасниками були вчителі, науковці, громадські діячі, юристи, викладачі вузів з різних регіонів України, зокрема Харкова, Одеси, Миколаєва, Києва. А також з Польщі.

“Не обов’язково, щоб молодь, що приїжджає на школу, була католицькою, але важливо, щоб вона була християнською, представляла різні середовища. Мета – гуртувати певне середовище, майбутню українську еліту, яка буде виховуватися і працювати на засадах християнської моралі і досвіду особистих звитяг митрополита Андрея. Тому важливо, щоб знання, отримані на школі, спонукали учасників задумуватися не лише над власним життям, але і над власним призначенням. Особливо це стосується людей, які планують працювати у державному будівництві, в освіті, науці”, – розповідає Ярослав Кіт. Про це інформує прес-служба УКУ.