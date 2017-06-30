Єпископа Венедекта (Алексійчука) введено на престол Святого Миколая УГКЦ у Чикаго

У Чикаго 29 червня на свято Верховних апостолів Петра і Павла за новим стилем, Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) увів на престол правлячого єпископа єпархії Святого Миколая УГКЦ з осідком у Чикаго Венедикта (Алексійчука).

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час Служби зачитали буллу від Святішого Отця Франциска, який 20 квітня 2017 року благословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про призначення тодішнього єпископа-помічника Львівської архиєпархії Венедикта (Алексійчука) правлячим єпископом єпархії Святого Миколая УГКЦ з осідком у Чикаго, США, перенісши його з титулярного осідку Германіціяни.

Патріарх УГКЦ у своїй проповіді попросив вірних єпархії підтримати владику Венедикта.

«Із синівською любов’ю прийміть нашого владику. Підтримайте його! Я вам хочу сказати, він не янгол, він просто людина. Як людина, має свої слабкості, але і свої дари від Господа Бога. Він потребує вас так само, як і ви потребуєте його. Там, де він щось не може, не вміє або не знає, допоможіть йому, підставте йому своє плече, і тоді побачите, що у вашій єпархії буде здійснюватися все те, що ми чуємо про Петра і Павла та про Христову Церкву», – попросив Предстоятель.

Блаженніший Святослав також звернувся з окремим словом до монашества Чиказької єпархії.

«Владика Венедикт є ваш. Знаю, що він по-особливому дбатиме про ваші монастирі і спільноти. Буде дбати про покликання священичого і монашого стану. Моліться за нього і любіть його як свого. І підтримайте його», – сказав Глава УГКЦ.

Звертаючись до Венедикта (Алексійчука), Патріарх УГКЦ зазначив, що єпархія Святого Миколая є однією з найбільших у Католицькій Церкві та побажав новопризначеному архиєрею стати місійним єпископом.

«Ви отримуєте для свого пастирського служіння, мабуть, одну з найбільших єпархій Католицької Церкви, яка простягається від Детройта до Аляски і Гаваїв. Ваша єпархія є місійною єпархією. Ще не всі Божі діти є зібрані під тим омофором, який ви сьогодні несете на своїх плечах. Будьте місійним єпископом, вчіть мови. Ми знаємо, що ви розмовляєте англійською мовою, але вивчайте іспанську, можливо, навіть китайську… Ідіть і голосіть Слово Боже для тих, хто, може, сьогодні ще себе не відчуває любленим і спасенним Божим сином чи донькою. Ми знаємо, що Чикаго – це гарний великий український центр, але думайте про ті частини вашої єпархії, де найтяжче священикам і вірним. Несіть Боже Слово в цю культуру. Бо наша Церква і ви особисто маєте так багато що сказати. Владико, любіть ваших людей і віддайте все найкраще, що маєте, задля їхнього спасіння. Будьте для людей святим Миколаєм», – побажав Блаженніший Святослав.