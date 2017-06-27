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УГКЦ 27 червня вшановує новомучеників
27 червня 2017, 14:26 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
УГКЦ 27 червня вшанує своїх ісповідників віри та мучеників, яких беатифікував під час візиту до Львова св. Іван Павло ІІ.
«У ХХ столітті мучеництво стало кульмінацією духовного життя Церкви Христової. Незважаючи на стрімкий суспільно-економічний розвиток, Церква зазнавала переслідування та знищення в усьому світі. Українська Греко-Католицька Церква вповні сповнила Заповіт Христа – залишилася вірною аж до Хресної смерті через своїх мучеників та ісповідників віри», – сказав архиєпископ і митрополит Львівський Ігор (Возьняк) про новомучеників УГКЦ ХХ століття.
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Останні коментарі
Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.
Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.
І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.