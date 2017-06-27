УГКЦ 27 червня вшановує новомучеників

УГКЦ 27 червня вшанує своїх ісповідників віри та мучеників, яких беатифікував під час візиту до Львова св. Іван Павло ІІ.

«У ХХ столітті мучеництво стало кульмінацією духовного життя Церкви Христової. Незважаючи на стрімкий суспільно-економічний розвиток, Церква зазнавала переслідування та знищення в усьому світі. Українська Греко-Католицька Церква вповні сповнила Заповіт Христа – залишилася вірною аж до Хресної смерті через своїх мучеників та ісповідників віри», – сказав архиєпископ і митрополит Львівський Ігор (Возьняк) про новомучеників УГКЦ ХХ століття.