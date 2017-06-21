- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
«Потрібно захищати християнські цінності не словами, а вчинками», − Глава УГКЦ
24 червня 2017, 20:13 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Перебуваючи з душпастирським візитом у Римі, Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, дав інтерв’ю для журналіста Едварда Пентіна, римського кореспондента американського видання «National Catholic Register». Глава УГКЦ поділився своїми думками про переслідування християн в сучасному світі, розповів про ситуацію в Україні та міжконфесійний діалог українських Церков.
Блаженніший Святослав висловив переконання, що «через переслідування Церква бере участь у смерті Христа, однак через віру переслідувана церковна спільнота обов’язково досвідчить таїнство воскреслого Христа». «З минулого досвіду нашої Церкви ми знаємо, що переслідування зміцнюють Церкву, бо кров мучеників є насінням християн», − сказав Блаженніший Святослав.
Коментуючи міжконфесійні відносини в Україні, Глава УГКЦ зазначив, що «рани минулого ще кровоточать, тому нам потрібен діалог, щоб зцілити пам’ять минулого і будувати християнську єдність. Я переконаний, що Східним Церквам належить особлива місія бути каталізаторами і прикладом екуменічного діалогу». Блаженніший Святослав розповів, що в Україні християни зробили багато практичних кроків на шляху до єдності. Серед досягнень він вказав двостороннє визнання Святих Таїнств, хоча «на рівні окремих православних конфесій ще є певні труднощі в цьому напрямку».
У контексті розмови про екуменічний діалог на глобальному рівні Предстоятель УГКЦ заперечив думку, що заради єдності з Православною Церквою Католицька Церква готова «пожертвувати УГКЦ». «Святіший Отець через різні жести, конкретні вчинки і звернення неодноразово показував, що він ніколи не пожертвує частиною Христової Церкви заради якихось політичних чи дипломатичних благ», − наголосив Предстоятель УГКЦ.
Відповідаючи на запитання про роль Росії та РПЦ у захисті християнських цінностей в сучасному світі, Блаженніший Святослав висловив здивування, «чому російські війська вдерлися на територію України, де більшість населення є православними Московського Патріархату». «Російськомовні прихожани цього не можуть збагнути. Потрібно захищати християнські цінності не словами, а вчинками і бути носіями християнських цінностей, втілювати мир у життя», − зазначив першоєрарх. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Саудівській Аравії заявили, що запобігли теракту в найбільшій мечеті світу | 24 червня 2017, 20:42 | Світові
На Сході України освятили вже 29-й храм, який збудували військові капелани | 24 червня 2017, 20:23 | Віра і зброя
«Потрібно захищати християнські цінності не словами, а вчинками», − Глава УГКЦ | 24 червня 2017, 20:13 | УГКЦ |
Папа Римський закликав молодь вчитися аскетизму | 24 червня 2017, 11:53 | Діти, молодь і релігія
Всеукраїнська Рада Церков закликала керівництво держави «зняти сміттєву блокаду Львова» | 24 червня 2017, 11:11 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 23 червня 2017, 11:20 |
- 20 червня 2017, 17:59 |
- 18 червня 2017, 13:18
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом. |
- 18 червня 2017, 11:13
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ. |
- 15 червня 2017, 15:17 |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції | 20 червня 2017, 17:59
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
Коментарі