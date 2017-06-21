«Потрібно захищати християнські цінності не словами, а вчинками», − Глава УГКЦ

Перебуваючи з душпастирським візитом у Римі, Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, дав інтерв’ю для журналіста Едварда Пентіна, римського кореспондента американського видання «National Catholic Register». Глава УГКЦ поділився своїми думками про переслідування християн в сучасному світі, розповів про ситуацію в Україні та міжконфесійний діалог українських Церков.

Блаженніший Святослав висловив переконання, що «через переслідування Церква бере участь у смерті Христа, однак через віру переслідувана церковна спільнота обов’язково досвідчить таїнство воскреслого Христа». «З минулого досвіду нашої Церкви ми знаємо, що переслідування зміцнюють Церкву, бо кров мучеників є насінням християн», − сказав Блаженніший Святослав.

Коментуючи міжконфесійні відносини в Україні, Глава УГКЦ зазначив, що «рани минулого ще кровоточать, тому нам потрібен діалог, щоб зцілити пам’ять минулого і будувати християнську єдність. Я переконаний, що Східним Церквам належить особлива місія бути каталізаторами і прикладом екуменічного діалогу». Блаженніший Святослав розповів, що в Україні християни зробили багато практичних кроків на шляху до єдності. Серед досягнень він вказав двостороннє визнання Святих Таїнств, хоча «на рівні окремих православних конфесій ще є певні труднощі в цьому напрямку».

У контексті розмови про екуменічний діалог на глобальному рівні Предстоятель УГКЦ заперечив думку, що заради єдності з Православною Церквою Католицька Церква готова «пожертвувати УГКЦ». «Святіший Отець через різні жести, конкретні вчинки і звернення неодноразово показував, що він ніколи не пожертвує частиною Христової Церкви заради якихось політичних чи дипломатичних благ», − наголосив Предстоятель УГКЦ.

Відповідаючи на запитання про роль Росії та РПЦ у захисті християнських цінностей в сучасному світі, Блаженніший Святослав висловив здивування, «чому російські війська вдерлися на територію України, де більшість населення є православними Московського Патріархату». «Російськомовні прихожани цього не можуть збагнути. Потрібно захищати християнські цінності не словами, а вчинками і бути носіями християнських цінностей, втілювати мир у життя», − зазначив першоєрарх. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.