В Одесі заклали капсулу під будівництво нового гарнізонного храму УГКЦ

В Одесі 12 червня на території Південного територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України відбулося закладання капсули під будівництво нового гарнізонного храму архістратига Михаїла. Чин освячення здійснив владика Михайло (Бубній), екзарх Одеського та адміністратор Кримського екзархатів УГКЦ, повідомляє сайт УГКЦ.

У присутності духовенства і військовослужбовців, курсантів Інституту Військово-морських сил НУ "Одеська морська академія" та ліцеїстів Військово-морського ліцею відбулося благословення місця під будівництво храму архістратига Михаїла - захисника воїнів. Храм буде споруджений для духовних потреб військових, для молитви за тих, хто перебуває в зоні АТО.



Єпископ Михайло наголосив: "Через наше освячення цього місця сходить Божа благодать. Дай Боже, щоб ця благодать помножувалася в ваших серцях. Тільки в поєднанні з мудрістю людською і Божою можна справді будувати велике майбутнє".



"До нас прибувають на гауптвахти військовослужбовці та засуджені. Вони теж матимуть можливість духовної потреби. До них уже ходять військові капелани, надають можливість з ними і молитися, і бесіди проводити. Це сприяє тому, щоб військовослужбовці якнайшвидше повернулися в стрій, до військових частин і до своїх родин, звичайно", – говорить начальник південного територіального управління ВСП ЗП України Сергій Трачук.



Майбутня капличка стане "криницею духовного життя" для кожного захисника Батьківщини, впевнене керівництво військової частини.



