В Одесі заклали капсулу під будівництво нового гарнізонного храму УГКЦ

17 червня 2017, 21:33 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Одесі  12 червня на території Південного територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України відбулося закладання капсули під будівництво нового гарнізонного храму архістратига Михаїла. Чин освячення здійснив владика Михайло (Бубній), екзарх Одеського та адміністратор Кримського екзархатів УГКЦ, повідомляє сайт УГКЦ.

У присутності духовенства і військовослужбовців, курсантів Інституту Військово-морських сил НУ "Одеська морська академія" та ліцеїстів Військово-морського ліцею відбулося благословення місця під будівництво храму архістратига Михаїла - захисника воїнів. Храм буде споруджений для духовних потреб військових, для молитви за тих, хто перебуває в зоні АТО.

Єпископ Михайло наголосив: "Через наше освячення цього місця сходить Божа благодать. Дай Боже, щоб ця благодать помножувалася в ваших серцях. Тільки в поєднанні з мудрістю людською і Божою можна справді будувати велике майбутнє".

"До нас прибувають на гауптвахти військовослужбовці та засуджені. Вони теж матимуть можливість духовної потреби. До них уже ходять військові капелани, надають можливість з ними і молитися, і бесіди проводити. Це сприяє тому, щоб військовослужбовці якнайшвидше повернулися в стрій, до військових частин і до своїх родин, звичайно", – говорить начальник південного територіального управління ВСП ЗП України Сергій Трачук.

Майбутня капличка стане "криницею духовного життя" для кожного захисника Батьківщини, впевнене керівництво військової частини.

 

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теги до статті:УГКЦ в Одесі
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    Останні коментарі

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

      Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

      Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

      А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

      Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

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