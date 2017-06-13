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В Одесі заклали капсулу під будівництво нового гарнізонного храму УГКЦ
17 червня 2017, 21:33 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
В Одесі 12 червня на території Південного територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України відбулося закладання капсули під будівництво нового гарнізонного храму архістратига Михаїла. Чин освячення здійснив владика Михайло (Бубній), екзарх Одеського та адміністратор Кримського екзархатів УГКЦ, повідомляє сайт УГКЦ.
У присутності духовенства і військовослужбовців, курсантів Інституту Військово-морських сил НУ "Одеська морська академія" та ліцеїстів Військово-морського ліцею відбулося благословення місця під будівництво храму архістратига Михаїла - захисника воїнів. Храм буде споруджений для духовних потреб військових, для молитви за тих, хто перебуває в зоні АТО.
Єпископ Михайло наголосив: "Через наше освячення цього місця сходить Божа благодать. Дай Боже, щоб ця благодать помножувалася в ваших серцях. Тільки в поєднанні з мудрістю людською і Божою можна справді будувати велике майбутнє".
"До нас прибувають на гауптвахти військовослужбовці та засуджені. Вони теж матимуть можливість духовної потреби. До них уже ходять військові капелани, надають можливість з ними і молитися, і бесіди проводити. Це сприяє тому, щоб військовослужбовці якнайшвидше повернулися в стрій, до військових частин і до своїх родин, звичайно", – говорить начальник південного територіального управління ВСП ЗП України Сергій Трачук.
Майбутня капличка стане "криницею духовного життя" для кожного захисника Батьківщини, впевнене керівництво військової частини.
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- 15 червня 2017, 15:17 |
- 15 червня 2017, 15:08
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик |
- 15 червня 2017, 14:59
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки , |
- 15 червня 2017, 14:40
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене |
- 15 червня 2017, 14:26
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі. |
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