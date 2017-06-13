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У Зарваниці завершила роботу 76-та сесія Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ
17 червня 2017, 20:51 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
13-14 червня 2017 року у Марійському духовному центрі Зарваниця, під головуванням Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбулась Сімдесят шоста сесія Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви.
Департамент інформації УГКЦ оприлюднив Постанови цієї сесії:
Для оживлення молитовного життя в Києво-Галицькому Верховному Архиєпископстві УГКЦ та на виконання програми Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» владики постановили:
- Для оживлення молитовного життя в Києво-Галицькому Верховному Архиєпископстві УГКЦ та на виконання програми Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом»:
А. Рекомендувати єпархіальним єпископам чувати над вихованням до особистої і спільнотної молитви в семінаріях та в Інститутах постійної формації духовенства та монашества.
Б. Просити настоятелів засновувати при монастирях та домах чинів і згромаджень «школи молитви», де б монахи і монахині ділилися з вірними своїм молитовним досвідом.
В. Заохочувати парохів організовувати в парафіях систематичні щотижневі молитовні зустрічі з вірними, на яких вони могли б спільно вчитися молитися, отримати необхідні знання про молитву та ділитися особистим молитовним досвідом.
- Прийняти в другому читанні з внесеними поправками і пропозиціями Душпастирський порадник «Покликання мирян до участі в суспільно-політичному житті країни» і направити його на третє читання.
- Взяти до уваги дидактичні матеріали для курсів постійної формації священиків на тему Святого Таїнства Покаяння та рекомендувати їх для вжитку священнослужителям у душпастирській практиці.
- Прийняти у першому читанні Душпастирські вказівки щодо йорданських відвідин.
- Взяти до уваги звіт Комісії УГКЦ «Справедливість і мир».
- З огляду на відзначення Вселенською Церквою 100-річчя об’явлень Пресвятої Богородиці у Фатімі (Португалія) заохочувати отців-парохів кожного 13 числа місяця від липня до жовтня 2017 року Божого проводити моління за мир в Україні і світі та розвиток євангелізації.
- Сімдесят сьому сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ провести в грудні 2017 року Божого.
Ці постанови набирають чинності 29 червня 2017 року.
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Останні коментарі
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.