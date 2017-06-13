У Зарваниці завершила роботу 76-та сесія Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ

17 червня 2017, 20:51 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

13-14 червня 2017 року у Марійському духовному центрі Зарваниця, під головуванням Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбулась Сімдесят шоста сесія Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви. 

Департамент інформації УГКЦ оприлюднив Постанови цієї сесії:

Для оживлення молитовного життя в Києво-Галицькому Верховному Архиєпископстві УГКЦ та на виконання програми Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» владики постановили:

  1. Для оживлення молитовного життя в Києво-Галицькому Верховному Архиєпископстві УГКЦ та на виконання програми Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом»:

А.   Рекомендувати єпархіальним єпископам чувати над вихованням до особистої і спільнотної молитви в семінаріях та в Інститутах постійної формації духовенства та монашества.

Б.    Просити настоятелів засновувати при монастирях та домах чинів і згромаджень «школи молитви», де б монахи і монахині ділилися з вірними своїм молитовним досвідом.

В.    Заохочувати парохів організовувати в парафіях систематичні щотижневі молитовні зустрічі з вірними, на яких вони могли б спільно вчитися молитися, отримати необхідні знання про молитву та ділитися особистим молитовним досвідом.

  1. Прийняти в другому читанні з внесеними поправками і пропозиціями Душпастирський порадник «Покликання мирян до участі в суспільно-політичному житті країни» і направити його на третє читання.
  2. Взяти до уваги дидактичні матеріали для курсів постійної формації священиків на тему Святого Таїнства Покаяння та рекомендувати їх для вжитку священнослужителям у душпастирській практиці.
  3. Прийняти у першому читанні Душпастирські вказівки щодо йорданських відвідин.
  4. Взяти до уваги звіт Комісії УГКЦ «Справедливість і мир».
  5. З огляду на відзначення Вселенською Церквою 100-річчя об’явлень Пресвятої Богородиці у Фатімі (Португалія) заохочувати отців-парохів кожного 13 числа місяця від липня до жовтня 2017 року Божого проводити моління за мир в Україні і світі та розвиток євангелізації.
  6. Сімдесят сьому сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ провести в грудні 2017 року Божого.

Ці постанови набирають чинності 29 червня 2017 року.

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теги до статті:Синод єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ
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Останні коментарі

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

    А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

    Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

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