Догналіти захопили храм УГКЦ на Львівщині

17 червня 2017, 20:03 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Управління Стрийської єпархії УГКЦ повідомило 16 червня про те, що храм Святого Духа м. Городок Городоцького деканату Стрийської єпархії протиправно захопила група осіб, які імітують відправлення греко-католицьких богослужінь.

Діяльність «групи Догнала» є офіційно заборонена в Україні, як деструктивної тоталітарної секти.

«Незаконні дії очолює колишній священик Теодозій Івашків, який належить до «групи Догнала» та з її членами самопроголосив себе єпископом, за що вироком церковного суду 9 жовтня 2014 року був позбавлений священничого сану», - йдеться у документі.

Єпарх Стрийський Тарас (Сеньківа) та канцлер о. д-р Володимир Ждан вважають за обов’язок «повідомити про спробу відродити в храмі Святого Духа м. Городок згадану деструктивну тоталітарну секту з метою дестабілізації суспільно-релігійної ситуації у місті та регіоні».

З огляду на реальну небезпеку діяльності секти Догнала та її послідовників, яка спрямована на розпалювання релігійної ворожнечі, єпарх та канцлер закликають відповідні державні структури вжити заходи щодо внормування ситуації, згідно з чинним законодавством України.

Листи направлені Андрію Юрашу Директору Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України; начальнику СБУ у Львівській області Андейчуку Віктору; Начальнику відділу релігій та національностей Гринчишину Тарасу; владі Городка та  начальнику Городецького відділення поліції.

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теги до статті:Група Догнала,УГКЦ
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Останні коментарі

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

    А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

    Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

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