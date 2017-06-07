Глава УГКЦ очолить Літургію на папському престолі у Ватикані

8 червня 2017, 10:50 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

25 червня з нагоди 150-річчя канонізації св. Йосафата Кунцевича відбудеться національне паломництво з України та діаспори до гробу св. Йосафата у Ватикані. Цього дня Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, звершить Божественну Літургію на папському престолі базиліки Святого Петра. Цей привілей було надано особисто Святішим Отцем Франциском.

Молитовні заходи розпочнуться 24 червня в прокатедральному соборі Святої Софії в Римі Архиєрейською вечірнею з литією, котру очолить Блаженніший Святослав. Після богослужіння відбудеться вечір духовної музики за участю хору семінаристів Івано-Франківської духовної семінарії.

У неділю о 12:00 на площі Святого Петра у Ватикані відбудеться молитва “Анджелюс” із Святішим Отцем, о 13:00 розпочнеться Архиєрейська Божественна Літургія. 

Додамо, що канонізація українського святого священномученика Йосафата відбулася більше ніж через два століття після його смерті, а канонізував його в 1867 р. папа Пій IX. Сьогодні його мощі зберігаються в головному храмі католицького світу – ватиканській базиліці Святого Петра, що свідчить про велику повагу і цінність діяльності св. Йосафата. Папи неодноразово підкреслювали, що його приклад продовжує залишатися актуальним: словом і ділом поширювати Євангеліє, сприяти християнській єдності й з повагою ставитися до представників інших віросповідань.

Оргкомітет запрошує українців із Батьківщини та діаспори взяти участь у паломництві до мощів св. Йосафата, мученика за єдність Церкви і народу. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Ватикан-Україна,Йосафат Кунцевич,Святослав (Шевчук),УГКЦ
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Останні коментарі

  • Anatoliy Buchenko | 8 червня 2017, 10:38

    Так багато літер... а що сказати то хотів, кацапе?

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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