Глава УГКЦ очолить Літургію на папському престолі у Ватикані

25 червня з нагоди 150-річчя канонізації св. Йосафата Кунцевича відбудеться національне паломництво з України та діаспори до гробу св. Йосафата у Ватикані. Цього дня Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, звершить Божественну Літургію на папському престолі базиліки Святого Петра. Цей привілей було надано особисто Святішим Отцем Франциском.

Молитовні заходи розпочнуться 24 червня в прокатедральному соборі Святої Софії в Римі Архиєрейською вечірнею з литією, котру очолить Блаженніший Святослав. Після богослужіння відбудеться вечір духовної музики за участю хору семінаристів Івано-Франківської духовної семінарії.

У неділю о 12:00 на площі Святого Петра у Ватикані відбудеться молитва “Анджелюс” із Святішим Отцем, о 13:00 розпочнеться Архиєрейська Божественна Літургія.

Додамо, що канонізація українського святого священномученика Йосафата відбулася більше ніж через два століття після його смерті, а канонізував його в 1867 р. папа Пій IX. Сьогодні його мощі зберігаються в головному храмі католицького світу – ватиканській базиліці Святого Петра, що свідчить про велику повагу і цінність діяльності св. Йосафата. Папи неодноразово підкреслювали, що його приклад продовжує залишатися актуальним: словом і ділом поширювати Євангеліє, сприяти християнській єдності й з повагою ставитися до представників інших віросповідань.

Оргкомітет запрошує українців із Батьківщини та діаспори взяти участь у паломництві до мощів св. Йосафата, мученика за єдність Церкви і народу. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.