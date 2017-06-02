Фізична присутність Любомира (Гузара) у головному храмі УГКЦ стане гарантом продовження Його досягнень, – А. Юраш

Від імені Департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України його керівник Андрій Юраш висловив співчуття з приводу смерті Патріарха Любомира (Гузара).

«Звістка про трагічну втрату для Української Греко-Католицької Церкви – відхід у Вічність її попереднього глави Блаженнійшого Любомира Гузара – не може лишити байдужим жодну людину, яка хоч в якійсь іпостасі чи в якійсь формі мала дотичність до релігійних процесів у нашій державі…

Постава і досягнення цього Ієрарха, об’єктивно кажучи, завжди були предметом прихованих заздрощів з боку тих Церков, які ніколи не могли запропонувати чогось рівноцінного супроти безпосередньо Владики Любомира, а тому переходили у площину міжцерковних взаємин.

Про досконалості, здібності та реалізаційний потенціал попереднього глави УГКЦ, якого церковна спільнота однозначно номінувала та визнавала в якості Патріарха, а тогочасний Римський Папа Іоан Павло ІІ через менш ніж за місяць після офіційного затвердження на становищі Верховного Львівського Архієпископа (так 2001-го року звучав офіційний титул глави Церкви) номінував і потвердив в кардинальській гідності, - сказано й написано немало. Хочу відзначити у цьому контексті лише одну деталь, якою Кардинал Любомир Гузар принципово вирізнявся на загальному духовному тлі України, - маю на увазі Його здатність поєднати багатий духовно-церковний досвід з високою культурою європейського інтелектуалізму, базованому на визнанні та усвідомленні ролі загально-філософських знань та інших гуманітарних дисциплін. Як на мене, саме у цьому й був прихований головний секрет реноме і своєрідної аури спочилого Першоієрарха-емерита!

Його ідеї не просто сягали найбільших висот церковної думки, але й повністю кореспондувалися з базовими досягненнями і найвищими злетами сучасної гуманітарної науки, з тими трендами розвитку експертної та аналітичної сфери, без яких ми не можемо уявити розвитку українського та будь-якого іншого суспільства. Звісно, Блаженнійший Любомир не міг і не був інтегральним членом брейн-стормінгових чи дослідницько-експертних середовищ, але рівень його освіченості, рівень понадплощинних усвідомлень процесів, які відбуваються на всіх рівнях, - чи то завдяки особистим здібностям, які були вмонтовані в його духовну істоту за незвіданим Божим Промислом, чи завдяки чудесним дарам Святого Духа, який завжди супроводжував спочилого духовного керманича Українського Греко-Католицизму на кожній із його життєвих доріг, - був настільки захоплюючим, що робив Владику Любомира однією з тих постатей, без яких не тільки вже неможливо уявити найновішого відрізку нашої історії, але й неможливо зрозуміти, чому і як розвивалася наша найновіша історія.

Конструктивність і позитивний підхід до розуміння всього, що вирує всередині і навколо Церкви, - це той ключ, завдяки якому Патріарх Любомир не лише відкрив для власної Церкви двері до серця і душі українського народу, але це і той ключ, яким були відчинені всі можливості до плідної комунікації з державою, її основними інституціями та чільними репрезентантами. Саме завдяки і в часі очолення Церкви Владикою Гузаром загалом змінилося ставлення держави до УГКЦ. І цей досвід є принципово важливим не лише в контексті усвідомлення реалій попередньої доби, але й як потужний мотиваційний чинник, аби зберегти і примножити досягнутий рівень взаємодії між державними інститутами та Церквою на майбутнє.

Поховання Патріарха Любомира у День Святого Духа в крипті собору Воскресіння Христового – закладеного в часі кермування ним Церквою, коли осідок глави було перенесено до столиці держави, де 421 рік тому було започатковано саму традицію Унійної Церкви – є дуже символічним і величним дійством, яке засвідчить, що саме Його спадщина і, в прямому сенсі, Його фізична присутність навіть після смерті у головному храмі Української Греко-Католицької Церкви стануть гарантами того, що заповіти, справа і досягнення цього Велета Духа і Праці будуть продовжені і розвинені вдячними продовжувачами і спадкоємцями», – йдеться у співчутті за підписом керівника Департаменту у справах релігій Андрія Юраша.