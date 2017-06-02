Патріарх Філарет попрощався з Патріархом Любомиром (Гузаром)

| Події та люди Блаженніший Любомир умів бачити людей наскрізь Я була неймовірно вражена спілкуванням з владикою Гузаром. Було відчуття, що спілкуюсь з мудрим батьком і професором водночас. І цей професор формулював мої думки, надаючи їм цілісності і завершеності, таким чином, що самооцінка зростала і з’являлося дивовижне відчуття абсолютної підтримки і впевненості…

| Події та люди Завдяки проповіді владики Любомира став вірянином УГКЦ, — спогади кримчанина Моє "знайомство" з владикою Любомиром відбулося після Помаранчевої революції. Тоді в моєму сімферопольському помешканні стояв старий дротовий радіоприймач, через який транслювалися програми українського радіо. Серед них були й проповіді Верховного Архиєпископа ще незнаної тоді для мене УГКЦ, які я любив слухати вечорами.

| Свята і звичаї Як вираховують початок Рамадану Місяць Рамадан є особливим духовним часом для всіх мусульман світу. Це місяць посту, місяць Священного Корану, нічних молитов і благодійності. Як мусульмани вираховують початок Рамадану і чому бувають відмінності, - розповідає шейх Саїд Ісмагілов

| Події та люди | Максиміліан Кольбе, пастир Аушвіца Святий Максиміліан Кольбе — відома постать у пантеоні мучеників Католицької Церкви ХХ ст. Сьогодні на його честь називають школи, вулиці. Щорічно у колишньому концтаборі Аушвіц відбувається День пам’яті св Кольбе, велелюдний з’їзд.