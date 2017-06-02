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Патріарх Філарет попрощався з Патріархом Любомиром (Гузаром)
4 червня 2017, 23:57 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Патріарх Філарет 4 червня прийшов помолитися за упокій душі і провести в останню путь Блаженнішого Любомира (Гузара).
За повідомленням прес-служби Київської Патріархії, у співслужінні з Главою УГКЦ Патріархом Святославом (Шевчуком) Патріарх Філарет відправив панахиду у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Під час Панахиди співав хор Київської православної богословської академії.
Після завершення Предстоятель Київського Патріархату поспілкувався з Главою УГКЦ Патріархом Святославом (Шевчуком) та дав коментар Департаменту інформації Греко-Католицької Церкви.
«Хочу побажати Блаженнішому кардиналу Любомиру, людині, яка служила Церкві протягом усього свого життя, що Господь Бог дав йому Царство Небесне, блаженне і вічне життя. А пастві його бажаю молитися за свого пастиря і виявляти любов», – сказав Патріарх Філарет.
Він наголосив, що Блаженніший Любомир був доброю і м’якою людиною, чим робив дуже багато.
5 червня відбудеться чин погребіння у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ.
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Останні коментарі
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной