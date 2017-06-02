Патріарх Філарет попрощався з Патріархом Любомиром (Гузаром)

4 червня 2017, 23:57 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Патріарх Філарет 4 червня прийшов помолитися за упокій душі і провести в останню путь Блаженнішого Любомира (Гузара).

За повідомленням прес-служби Київської Патріархії, у співслужінні з Главою УГКЦ Патріархом Святославом (Шевчуком) Патріарх Філарет відправив панахиду у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Під час Панахиди співав хор Київської православної богословської академії. 

Після завершення Предстоятель Київського Патріархату поспілкувався з Главою УГКЦ Патріархом Святославом (Шевчуком) та дав коментар Департаменту інформації Греко-Католицької Церкви.

«Хочу побажати Блаженнішому кардиналу Любомиру, людині, яка служила Церкві протягом усього свого життя, що Господь Бог дав йому Царство Небесне, блаженне і вічне життя. А пастві його бажаю молитися за свого пастиря і виявляти любов», – сказав Патріарх Філарет.

Він наголосив, що Блаженніший Любомир був доброю і м’якою людиною, чим робив дуже багато.

5 червня відбудеться чин погребіння у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ.

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теги до статті:Любомир (Гузар),Філарет (Денисенко)
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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