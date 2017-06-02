Патріарх Любомир (Гузар) проголошений всенародним молільником за мир в Україні

«Блаженніший Любомире, ми тебе вчора проголосили всенародним молільником за мир в Україні, молільником не на землі, а на небесах. Навчи нас любити мир і спочивай у Божому мирі», – промовив Глава УГКЦ Патріарх Святослав у Патріаршому соборі Воскресіння Христового на свято Зіслання Святого Духа під час проповіді до вірних у присутності світлої пам’яті Блаженнішого Любомира.

«Любомир відходить, але водночас залишиться ще ближчим і доступнішим кожному з нас. Завтра ми складемо його мощі в крипту цього Собору, але ця крипта буде відкрита 24 години на добу. Кожен із нас в моменти сумніву, потреби матиме можливість прийти і молитися разом із Любомиром. Даймо собі сьогодні, у день П’ятдесятниці, слово ніколи не залишити Любомира самотнім у крипті», – закликав вірних Глава УГКЦ.

Для нас, відзначив Глава УГКЦ, для Української Церкви, зокрема для тих, які зібралися в цьому Патріаршому соборі Воскресіння Христового, це свято Трійці є особливим – між нами спочиває наш патріарх Любомир. За словами проповідника, саме у свято Пресвятої Трійці 1996 року Любомир зійшов на престол Київських архиєреїв. Саме в це свято він був інтронізований в єдиному тоді нашому храмі в Києві на Аскольдовій могилі. Тоді він ще мав титул екзарха Києво-Вишгородського. І сьогодні в те саме свято він переходить із престолу земного, із престолу єпископа, якого шанують люди, до престолу небесного, де його приймає Небесний Отець».

«Блаженніший Любомир є даром П’ятдесятниці, даром Духа Святого для українського народу. Важко осягнути і переоцінити дар П’ятдесятниці нашій Церкві Любомира в його місії і всього того, що він нам залишає», – вважає Глава УГКЦ.

Він пригадав, що Блаженніший Любомир, ще будучи архимандритом монахів Студійського уставу, повернувшись до України, насамперед створив гурток молитви. «І Дух Святий через нього вчив українців справжньої молитви. Виконуймо цей заповіт, який він залишив, разом із ним. Продовжуймо разом із ним молитися, і побачимо, що всі ті дари Духа Святого, про які сьогодні чуємо, про які сьогодні молимося за молитвами цього праведного мужа, спочинуть у нашому серці», – попросив Блаженніший Святослав.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.