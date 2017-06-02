Президентське подружжя попрощалося із Любомиром (Гузаром)

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко попрощався із колишнім предстоятелем УГКЦ кардиналом Любомиром (Гузаром). Церемонія прощання із Блаженнішим Любомиром нині проходить в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

За повідомленням прес-служби Глави держави, Президентське подружжя вшанувало пам’ ять Блаженнішого хвилиною мовчання та уклонилося біля його труни. Глава держави також висловив співчуття близьким кардинала.

Після церемонії прощання Президент звернув увагу на те, що до Кафедрального собору сьогодні прийшла велика кількість людей - щоб попрощатися з видатним українцем, унікальною особистістю, великим християнином. «Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і зустрічі з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом. Він є справжнім нащадком Андрія Шептицького, Йосипа Сліпого і відігравав надзвичайно важливу роль не лише для Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового українства», - наголосив Петро Порошенко.

На переконання Глави держави, саме Блаженіший Любомир об’єднував Україну, забезпечував її соборність словом, думкою та молитвою.

«Його слово насправді відігравало надзвичайно важливу роль і в захисті української волі, української свободи, територіальної цілісності і нашого українського суверенітету», - зазначив Президент.

«Я твердо вірю, що зараз, коли він відійшов до Господа, його молитва за Україну, за український народ, за наше майбутнє буде ще сильнішою. Вічна пам’ять і земля пухом Блаженніший Любомир», - додав Петро Порошенко.

Патріарх Любомир (Гузар) помер 31 травня. До Кафедрального собору на березі Дніпра з самого ранку приходять багато вірян і небайдужих людей, аби віддати останню шану Блаженнішому. До цього відбулося прощання у Львові.

Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору 5 червня.