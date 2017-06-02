Кияни сьогодні прощатимуться із Любомиром (Гузаром)

Світлої пам’яті Блаженнішого Любомира у супроводі Глави УГКЦ Святослава у суботу привезли зі Львова до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, де вірні та всі люди доброї волі зможуть віддати останню шану усопшому. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнійшим – двері собору будуть відчинені цілодобово і біля домовини відбуватимуться молитовні чування.

Сьогодні у храмі служитимуть три Літургії: о 7:30, 9:00 і 11:00. Упродовж Богослужінь підхід до домовини буде обмежуватися, зважаючи на те, що триватиме найважливіша молитва Церкви.

Закінчиться прощання у понеділок Архиєрейською Літургією та Чином погребіння. До собору приїдуть близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону. У молитві братиме участь особистий посланець Святішого Отця Франциска Архиєпископ Кірил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.

Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору 5 червня.