Кияни сьогодні прощатимуться із Любомиром (Гузаром)

4 червня 2017, 09:29 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Світлої пам’яті Блаженнішого Любомира у супроводі Глави УГКЦ Святослава у суботу привезли зі Львова до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, де вірні та всі люди доброї волі зможуть віддати останню шану усопшому. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнійшим – двері собору будуть відчинені цілодобово і біля домовини відбуватимуться молитовні чування.

Сьогодні у храмі служитимуть три Літургії: о 7:30, 9:00 і 11:00. Упродовж Богослужінь підхід до домовини буде обмежуватися, зважаючи на те, що триватиме найважливіша молитва Церкви.

Закінчиться прощання у понеділок Архиєрейською Літургією та Чином погребіння. До собору приїдуть близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону. У молитві братиме участь особистий посланець Святішого Отця Франциска Архиєпископ Кірил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.

Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору 5 червня.

 

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теги до статті:Любомир (Гузар),Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві,Святослав (Шевчук)
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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