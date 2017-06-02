- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Кияни сьогодні прощатимуться із Любомиром (Гузаром)
4 червня 2017, 09:29 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Світлої пам’яті Блаженнішого Любомира у супроводі Глави УГКЦ Святослава у суботу привезли зі Львова до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, де вірні та всі люди доброї волі зможуть віддати останню шану усопшому. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнійшим – двері собору будуть відчинені цілодобово і біля домовини відбуватимуться молитовні чування.
Сьогодні у храмі служитимуть три Літургії: о 7:30, 9:00 і 11:00. Упродовж Богослужінь підхід до домовини буде обмежуватися, зважаючи на те, що триватиме найважливіша молитва Церкви.
Закінчиться прощання у понеділок Архиєрейською Літургією та Чином погребіння. До собору приїдуть близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону. У молитві братиме участь особистий посланець Святішого Отця Франциска Архиєпископ Кірил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.
Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору 5 червня.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Укрпошта у знак пошани до Блаженнішого Любомира виготовила спеціальний штемпель | 4 червня 2017, 11:44 | Релігія і суспільство
В УПЦ МП хіротонізували нового єпископа | 4 червня 2017, 10:51 | Релігійні церемонії та паломництво
На Трійцю в Україні без опадів, у понеділок - дощі та грози | 4 червня 2017, 10:35 | Релігійні свята і традиції
Україна не дозволить РФ розхитати міжконфесійний мир, - Парубій | 4 червня 2017, 10:17 | Релігія і політика
Християни світу 4 червня вшановують Зіслання Святого Духа, 5 – святкують Трійцю | 4 червня 2017, 10:13 | Релігійні свята і традиції
Останні коментарі
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной