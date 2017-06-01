«Помер мій друг та вчитель», – рабин Олександр Духовний

1 червня 2017, 13:35 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Головний рабин України та Києва громад прогресивного юдаїзму Олександр Духовний висловив співчуття з приводу смерті Патріарха Любомира (Гузара).

«Моя душа у смутку. Помер мій друг та вчитель. Золоте правила юдаїзму – любити ближнього, як самого себе! Цей вислів був життєвим правилом кардинала Любомира (Гузара) Я завжди захоплювався не тільки його людяністю, не тільки його розумом, а й його правдою. Гіркою та прямою, яка, як стріла, долітала до душ та сердець людей. Ця правда і є тією спадщиною, яку після себе залишає Велика Людина – кардинал Любомир (Гузар).

Хай душа Його упокоїться в мирі!», - йдеться у співчутті.

Сьогодні Львівська громада прогресивного юдаїзму молитиметься за упокій Любомира, сина Ярослава.

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теги до статті:Любомир (Гузар),Олександр Духовний
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

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  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

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  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

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