«Помер мій друг та вчитель», – рабин Олександр Духовний

Головний рабин України та Києва громад прогресивного юдаїзму Олександр Духовний висловив співчуття з приводу смерті Патріарха Любомира (Гузара).

«Моя душа у смутку. Помер мій друг та вчитель. Золоте правила юдаїзму – любити ближнього, як самого себе! Цей вислів був життєвим правилом кардинала Любомира (Гузара) Я завжди захоплювався не тільки його людяністю, не тільки його розумом, а й його правдою. Гіркою та прямою, яка, як стріла, долітала до душ та сердець людей. Ця правда і є тією спадщиною, яку після себе залишає Велика Людина – кардинал Любомир (Гузар).

Хай душа Його упокоїться в мирі!», - йдеться у співчутті.

Сьогодні Львівська громада прогресивного юдаїзму молитиметься за упокій Любомира, сина Ярослава.