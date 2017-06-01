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«Помер мій друг та вчитель», – рабин Олександр Духовний
1 червня 2017, 13:35 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Головний рабин України та Києва громад прогресивного юдаїзму Олександр Духовний висловив співчуття з приводу смерті Патріарха Любомира (Гузара).
«Моя душа у смутку. Помер мій друг та вчитель. Золоте правила юдаїзму – любити ближнього, як самого себе! Цей вислів був життєвим правилом кардинала Любомира (Гузара) Я завжди захоплювався не тільки його людяністю, не тільки його розумом, а й його правдою. Гіркою та прямою, яка, як стріла, долітала до душ та сердець людей. Ця правда і є тією спадщиною, яку після себе залишає Велика Людина – кардинал Любомир (Гузар).
Хай душа Його упокоїться в мирі!», - йдеться у співчутті.
Сьогодні Львівська громада прогресивного юдаїзму молитиметься за упокій Любомира, сина Ярослава.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".