Римо-католики висловили співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара)

1 червня 2017, 12:17 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Конференція римо-католицьких єпископів України надіслала лист-співчуття Патріарху УГКЦ з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара).

«Слова щирого співчуття з приводу смерті Його Блаженства Кардинала Любомира скеровую до Вас та всієї Української Греко-Католицької Церкви.

Переконаний, що служіння Кардинала Любомира та його страждання видадуть щедрі плоди і сприятимуть зросту між християнами чеснот: віри, відваги у сповідуванні Триєдиного Бога та надії на Господнє Провидіння.

Нехай Всевишній щедро винагородить свого Слугу Любомира вічним блаженством у Небесному Царстві.

Єднаюсь у Христі Господі», - йдеться у документі.

Лист підписав Мечислав Мокшицький, Архиєпископ Львівської Архидієцезії, Голова Конференції Римо-Католицьких Єпископів України.

 

Система Orphus
теги до статті:Любомир (Гузар),Мечислав Мокшицький
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

Популярні статті місяця