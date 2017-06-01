- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Римо-католики висловили співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара)
1 червня 2017, 12:17 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Конференція римо-католицьких єпископів України надіслала лист-співчуття Патріарху УГКЦ з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара).
«Слова щирого співчуття з приводу смерті Його Блаженства Кардинала Любомира скеровую до Вас та всієї Української Греко-Католицької Церкви.
Переконаний, що служіння Кардинала Любомира та його страждання видадуть щедрі плоди і сприятимуть зросту між християнами чеснот: віри, відваги у сповідуванні Триєдиного Бога та надії на Господнє Провидіння.
Нехай Всевишній щедро винагородить свого Слугу Любомира вічним блаженством у Небесному Царстві.
Єднаюсь у Христі Господі», - йдеться у документі.
Лист підписав Мечислав Мокшицький, Архиєпископ Львівської Архидієцезії, Голова Конференції Римо-Католицьких Єпископів України.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Релігієзнавці видадуть книгу богословських праць Любомира (Гузара), яка стане однією із «цеглинок у його безсмертя» | 1 червня 2017, 13:52 | УГКЦ
«Помер мій друг та вчитель», – рабин Олександр Духовний | 1 червня 2017, 13:35 | УГКЦ
У Дубні священик відкрив безкоштовну літературну кав’ярню | 1 червня 2017, 12:57 | Релігія та культура
Римо-католики висловили співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара) | 1 червня 2017, 12:17 | УГКЦ
В Україні відбувся VI Національний молитовний сніданок | 1 червня 2017, 12:14 | Національно-релігійні питання |
Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".