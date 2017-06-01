У дні прощання з Любомиром (Гузаром) у Львові цілодобово їздитимуть шатл-баси, вулиці перекриють

Усіх вірян, котрі прибувають до Львова на прощання з Архиєпископом-емеритом Любомиром (Гузаром), зупинятися автобусами чи приватним транспортом на приватних паркінгах: біля «Арени Львів», біля «Епіцентру» (вул. Городоцька та вул. Б. Хмельницького), а також на Галицькому перехресті.

З цих трьох точок курсуватимуть шатл-баси, які довозитимуть всіх бажаючих попрощатись з Блаженнішим в зону, наближену до Собору Св. Юра. Шатл-баси курсуватимуть цілодобово, починаючи з 05.00 год ранку 2 червня до 15.00 год. 3 червня.

Для забезпечення громадського порядку і гарантування безпеки вірян, передбачено перекриття вулиць, прилеглих до Собору Св. Юра, де відбуватиметься прощання.

З 18.30 год сьогодні, 1 червня, перекритими будуть: вул. Листопадового Чину від вул. Б. Лепкого, а також прилеглі до неї – вул. Гоголя та вул. І. Огієнка від вул. Городоцької; вул. Матейка та вул. Новаківського від вул. К. Рилєєва; вул. Устияновича від вул. Професорської; вул. Озаркевича та вул. Шептицьких до вул. Сєченова; вул. Митрополита Андрея до вул. Митрополита Ангеловича.

У дні прощання міський комунальний транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї) курсуватиме в продовженому графіку до 01.00 год ночі. Такий графік передбачається на 1 та 2 червня.

В суботу, 3 червня, у зв’язку з траурною процесією, буде перекрито центр міста зранку та до 15.00 год, а також ситуативне перекриття руху за маршрутом ходи: вул. Листопадового Чину, Ген. Григоренка, Гнатюка, пр. Свободи, пл Міцкевича, пл Галицька, пл. Соборна, пл. Митна, вул. В. Винниченка.

Львівська міська рада звертається до мешканців та гостей міста з проханням у п’ятницю та суботу без нагальної потреби утриматись від користування приватним автотранспортом. Це необхідно заради уникнення ускладнень руху у місті. Також буде збільшено кількість одиниць транспорту на нічних маршрутах.

Cьогодні кортеж з тілом вирушає з Києва до Львова. Очікується, що домовина прибуде до Львова близько 19.00 год. до Собору Св. Юра. Відтак прощання відбудеться завтра та в суботу. Зокрема, завтра, 2 червня, о 10.00 год буде відслужена Заупокійна Літургія в Соборі Св. Юра. Собор буде відкритий цілодобово для охочих попрощатись з Архиєпископом Любомиром. В суботу о 9.00 год. відбудеться Заупокійна Літургія, після чого скорботна хода пройде вулицями міста до Храму Архистратига Михаїла. Зранку в неділю, 4 червня, тіло прибуде до Києва. Чин похорону відбудеться в Києві 5 червня у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового.

У разі виникнення питань просять телефонувати на «Гарячу лінію міста» за тел. 15 80 та 297 59 11.