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Сьогодні тіло Блаженнішого Любомира привезуть до Львова, а поховають у понеділок у Києві
1 червня 2017, 11:22 | УГКЦ | | 0 | | Код для блогу | |
Блаженнішого Любомира (Гузара) поховають 5 червня у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового. Про це сьогодні під час брифінгу розповів Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).
Першоєрарх повідомив, що сьогодні, 1 червня, траурний кортеж з тілом Блаженнішого вирушає до Львова і близько 19 години вечора прибуде до архикатедрального собору св. Юра.
Львів'яни зможуть попрощатися з Любомиром (Гузаром) у п’ятницю, 2 червня, і у суботу, 3 червня. Собор св. Юра буде відчинений вдень і вночі.
Завтра о 10 годині ранку буде відслужена заупокійна Божественна Літургія.
У суботу після Архиєрейської Служби, яка розпочнеться о 9 годині, відбудеться скорботна хода вулицями Львова, яка завершиться у храмі св. Архистратига Михаїла монастиря монахів Студійського уставу.
У неділю, 4 червня, кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде до Києва, до Патріаршого собору Воскресіння Христового.
Кияни та гості міста зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром упродовж неділі і понеділка зранку.
Тут у свято Зішестся Святого Духа у присутності тлінних останків екс-глави УГКЦ буде відслужено три Божественні Літургії - о 7:30, 9:00, 11:00 год.
Після останньої Літургії у Патріаршому соборі відбудеться вечірня з коліноприклонними молитвами, на якій "закликатимуть Духа Святого на Церкву і народ".
Цього ж дня у неділю о 18 годині тут, у соборі, відбудеться чин Архиєрейського похорону. Відтак пройдуть цілонічні молитовні чування з читанням Євангелія.
У понеділок, 5 червня, об 11 годині відбудеться скорботна Архиєрейська Божественна Літургія з чином погребення.
Блаженніший Любомир буде похований у крипті собору Воскресіння Христового.
«У цих скорботних днях сповнімо духовний заповіт нашого духовного Батька, — закликав Патріарх Святослав. — Молімося за вічний спочинок його душі. За дар Святого Духа для нашої Церкви і нашого народу. Сьогодні від усіх нас він потребує молитви. І тому Церква в Україні і на поселеннях сьогодні просить у Господа Бога: «Зі святими упокой, Христе, душу вірного слуги Твого, де немає ні зітхання, ні болісті, ні печалі, але життя безконечне».
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".