Сьогодні тіло Блаженнішого Любомира привезуть до Львова, а поховають у понеділок у Києві

Блаженнішого Любомира (Гузара) поховають 5 червня у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового. Про це сьогодні під час брифінгу розповів Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).

Першоєрарх повідомив, що сьогодні, 1 червня, траурний кортеж з тілом Блаженнішого вирушає до Львова і близько 19 години вечора прибуде до архикатедрального собору св. Юра.

Львів'яни зможуть попрощатися з Любомиром (Гузаром) у п’ятницю, 2 червня, і у суботу, 3 червня. Собор св. Юра буде відчинений вдень і вночі.

Завтра о 10 годині ранку буде відслужена заупокійна Божественна Літургія.

У суботу після Архиєрейської Служби, яка розпочнеться о 9 годині, відбудеться скорботна хода вулицями Львова, яка завершиться у храмі св. Архистратига Михаїла монастиря монахів Студійського уставу.

У неділю, 4 червня, кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде до Києва, до Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Кияни та гості міста зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром упродовж неділі і понеділка зранку.

Тут у свято Зішестся Святого Духа у присутності тлінних останків екс-глави УГКЦ буде відслужено три Божественні Літургії - о 7:30, 9:00, 11:00 год.

Після останньої Літургії у Патріаршому соборі відбудеться вечірня з коліноприклонними молитвами, на якій "закликатимуть Духа Святого на Церкву і народ".

Цього ж дня у неділю о 18 годині тут, у соборі, відбудеться чин Архиєрейського похорону. Відтак пройдуть цілонічні молитовні чування з читанням Євангелія.

У понеділок, 5 червня, об 11 годині відбудеться скорботна Архиєрейська Божественна Літургія з чином погребення.

Блаженніший Любомир буде похований у крипті собору Воскресіння Христового.

«У цих скорботних днях сповнімо духовний заповіт нашого духовного Батька, — закликав Патріарх Святослав. — Молімося за вічний спочинок його душі. За дар Святого Духа для нашої Церкви і нашого народу. Сьогодні від усіх нас він потребує молитви. І тому Церква в Україні і на поселеннях сьогодні просить у Господа Бога: «Зі святими упокой, Христе, душу вірного слуги Твого, де немає ні зітхання, ні болісті, ні печалі, але життя безконечне».