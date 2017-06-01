«В моїй пам’яті він залишається як палкий патріот своєї країни», – муфтій Ахмед Тамім про Любомира (Гузара)

Муфтій шейх Ахмед Тамім, очільник Духовного управління мусульман України, висловив співчуття у зв’язку зі смертю духовного лідера УГКЦ – Любомира (Гузара).

У листі-співчутті шейх Ахмед Тамім пише: «В моїй пам’яті він залишається палким патріотом своєї країни, який вболівав за долю українського народу, прагнув до збереження миру та процвітання України. Він не тримався за владу, був простим у стосунках, людяним та відкритим для спілкування…

Смерть інших щоразу нагадує і нам про відповідальність за наші вчинки у земному житті. Ми, як мусульмани, завжди будемо намагатися розвивати добрі стосунки з іншими конфесіями та представниками українського суспільства. У кожної громади є своє бачення, свої лідери, свої проблеми, проекти, побажання. Але нашим спільним знаменником має залишатися збереження миру, єдності та незалежності України, і щоб кожен її громадянин міг зробити свій внесок в її зміцнення та процвітання».