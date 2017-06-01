«В моїй пам’яті він залишається як палкий патріот своєї країни», – муфтій Ахмед Тамім про Любомира (Гузара)

1 червня 2017, 10:11 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Муфтій шейх Ахмед Тамім, очільник  Духовного управління мусульман України, висловив співчуття у зв’язку зі смертю духовного лідера УГКЦ – Любомира (Гузара).

У листі-співчутті шейх Ахмед Тамім пише: «В моїй пам’яті він залишається палким патріотом своєї країни, який вболівав за долю українського народу, прагнув до збереження миру та процвітання України. Він не тримався за владу, був простим у стосунках, людяним та відкритим для спілкування…

Смерть інших щоразу нагадує і нам про відповідальність за наші вчинки у земному житті. Ми, як мусульмани, завжди будемо намагатися розвивати добрі стосунки з іншими конфесіями та представниками українського суспільства. У кожної громади є своє бачення, свої лідери, свої проблеми, проекти, побажання. Але нашим спільним знаменником має залишатися збереження миру, єдності та незалежності України, і щоб кожен її громадянин міг зробити свій внесок в її зміцнення та процвітання».

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теги до статті:Ахмед Тамім,Любомир (Гузар)
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

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  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

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  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

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