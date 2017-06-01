- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
«В моїй пам’яті він залишається як палкий патріот своєї країни», – муфтій Ахмед Тамім про Любомира (Гузара)
1 червня 2017, 10:11 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Муфтій шейх Ахмед Тамім, очільник Духовного управління мусульман України, висловив співчуття у зв’язку зі смертю духовного лідера УГКЦ – Любомира (Гузара).
У листі-співчутті шейх Ахмед Тамім пише: «В моїй пам’яті він залишається палким патріотом своєї країни, який вболівав за долю українського народу, прагнув до збереження миру та процвітання України. Він не тримався за владу, був простим у стосунках, людяним та відкритим для спілкування…
Смерть інших щоразу нагадує і нам про відповідальність за наші вчинки у земному житті. Ми, як мусульмани, завжди будемо намагатися розвивати добрі стосунки з іншими конфесіями та представниками українського суспільства. У кожної громади є своє бачення, свої лідери, свої проблеми, проекти, побажання. Але нашим спільним знаменником має залишатися збереження миру, єдності та незалежності України, і щоб кожен її громадянин міг зробити свій внесок в її зміцнення та процвітання».
Рейтинг
0
0
Останні новини
Релігієзнавці видадуть книгу богословських праць Любомира (Гузара), яка стане однією із «цеглинок у його безсмертя» | 1 червня 2017, 13:52 | УГКЦ
«Помер мій друг та вчитель», – рабин Олександр Духовний | 1 червня 2017, 13:35 | УГКЦ
У Дубні священик відкрив безкоштовну літературну кав’ярню | 1 червня 2017, 12:57 | Релігія та культура
Римо-католики висловили співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара) | 1 червня 2017, 12:17 | УГКЦ
В Україні відбувся VI Національний молитовний сніданок | 1 червня 2017, 12:14 | Національно-релігійні питання |
Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".