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У Львові 1 червня оголошено день жалоби
1 червня 2017, 00:05 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Львів сумує з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара). У місті рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.
"Львів сумує з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара). Відповідно до розпорядження міського голови Львова, 1 червня, у місті оголошено день жалоби. Відтак, завтра буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів", - йдеться у повідомленні.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".