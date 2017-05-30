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1 червня Патріарх Святослав зробить офіційну заяву з приводу смерті та похорону Блаженнішого Любомира
31 травня 2017, 23:57 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
1 червня 2017 року, о 10.00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового (вул. Микільсько-Слобідська, 5, м. Київ) Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, зробить офіційну заяву з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара). Також буде повідомлено розпорядок похоронних богослужінь.
Уже тепер відомо, що Архиєрейська Літургія з Чином похорону Блаженнішого Любомира відбудеться у понеділок, 5 червня 2017 року, об 11.00 у Патріаршому соборі УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".