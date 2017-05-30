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Дата прощання та похорону Любомира (Гузара) ще узгоджується
31 травня 2017, 20:31 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Дата прощання та похорону Любомира (Гузара) узгоджується через родину закордоном, бажання багатьох єпископів прибути на прощання та близькість Трійці. Про це у коментарі ТСН.ua заявив речник УГКЦ о. Ігор Яців.
За його словами, останні дні життя Любомир (Гузар) провів у лікарні.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".