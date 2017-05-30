Дата прощання та похорону Любомира (Гузара) ще узгоджується

Дата прощання та похорону Любомира (Гузара) узгоджується через родину закордоном, бажання багатьох єпископів прибути на прощання та близькість Трійці. Про це у коментарі ТСН.ua заявив речник УГКЦ о. Ігор Яців.

За його словами, останні дні життя Любомир (Гузар) провів у лікарні.