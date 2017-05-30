Президент висловив співчуття у зв’язку зі смертю Любомира (Гузара)

31 травня 2017, 20:19 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю Любомира (Гузара).

«Сьогодні відійшов у вічність Блаженнійший Любомир, Верховний Архиєпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви. Щиро сумую з усіма вірними УГКЦ і всією Україною. Висловлюю глибоку шану цій світлій людині, справжньому подвижнику, який сміливо ніс слово Господнє українцям у двох сторіччях на зламі двох тисячоліть»,- йдеться у співчутті Президента.

Глава держави згадав одне з останніх інтерв’ю Любомира Гузара, в якому він пророче сказав слова: «Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність боротьби».

«Виконуючи його наказ за покликом серця ми маємо продовжувати боротися за Україну, за мир, за любов», - зазначив Президент. Про це інформує офіційний сайт Глави держави.

Система Orphus
теги до статті:Любомир (Гузар),Петро Порошенко,УГКЦ
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

Популярні статті місяця