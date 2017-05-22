Глава УГКЦ у Крехові очолив святкування 400-ліття відродження Василіанського чину

Відродження Василіанського чину 400 років тому було, безперечно, державотворчою, націєтворчою силою, яка завжди просвічувала дорогу нашим людям у, можливо, найглибшій темряві історичного буття. Про це сказав Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав 21 травня 2017 року під час прощі до крехівського монастиря Святого Миколая.

20-21 травня цього року, як і в попередні роки, з нагоди святкування свята Перенесення мощів святого Миколая з Мир Ликійських до Барі Крехівський монастир, який має його своїм покровителем, вітав численних паломників з усієї України та з-за кордону.

Цього року святкування відбулося в рамках відзначення ювілею 400-ліття Василіанського чину святого Йосафата.

«Ми зібралися тут, – відзначив Предстоятель Церкви, – у цьому старовинному монастирі, передусім для того, аби споглядати і святкувати присутність між нами великого отця, великого святого Христової Церкви – святого Миколая, Мироликійського чудотворця».

За його словами, постать святого показує нам, що саме святі люди є ті, які творять історію. Саме святі люди є ті, які можуть бути справжніми провідниками свого народу і своєї Церкви. «Тому ми сьогодні славимо святого Миколая і просимо, аби нашій Церкві ніколи не забракло святих, які б творили сучасну історію нашої Церкви і нашого народу», – зазначив проповідник.

У цій прощі, сказав Глава Церкви, ми також хочемо відсвяткувати 400 років відродження старовинного монашества Київської Церкви у Василіанському чині. «За цією глибокою історичною дією стоїть Йосиф Вельямин Рутський – мій великий попередник, який подарував нашій Церкві і відродив те монашество, яке від початків християнства було світлом для нашого народу, просвітило всі кінці Східної Європи світлом Христового Євангелія», – вважає Блаженніший Святослав.

Ми сьогодні, наголосив архиєрей, дякуємо Господу Богу за те, що плодами цього відродження Київського монашества через діло Вельямина Рутського ця монаша спільнота засяяла світлом святості у такий щедрий спосіб. «Цього року ми згадуємо, – продовжив проповідник, – і будемо святкувати 150 років святого священномученика Йосафата Кунцевича, який сьогодні спочиває в базиліці Святого Петра в Римі. Також дякуємо за всіх знаних і незнаних мучеників нашої Церкви, які вийшли з цієї Василіанської спільноти. Ми дякуємо за добрих місіонерів, які на голос доброго пастиря праведного митрополита Андрея Шептицького поїхали в безкраї степи Західної Канади і Північної Америки, у безкраї ліси Бразилії та Аргентини. І завдяки їм, їхній святості наш народ, який силою історичних обставин був рознесений по всій вселеній, не загубився, не втратив своє коріння, тому що завжди мав світло життя».

«Хочу, аби і проща, і ювілейний рік Василіанського чину для кожного з нас, для нашого монашества, для наших богопосвячених чоловічих і жіночих спільнот став Силоамською купіллю, де б усі ми могли вмитися і відродитися», – сказав Глава УГКЦ.

Проповідник також висловив намір молитися і за тих, які в силу людського вибору є провідниками українського народу. «Молитимуся, щоб вони не блукали в темряві і не завели нас у чергову яму, щоби Господь дав нам таких провідників, які є добрими християнами. І які б християнську віру ставили найвище і на перше місце в своєму житті», – побажав українцям Блаженніший Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.