В Українському католицькому університеті відбудеться спецпогашення марок, присвячених 125-річчю Патріарха Сліпого

В Українському католицькому університеті 24 травня відбудеться виставка філателістичних знаків та урочисте спецпогашення поштових марок – події приурочені до 125-річчя народження Патріарха Йосифа Сліпого, який окрім низки титулів, був ще й Почесним Президентом Спілки Українських Філателістів Австрії.

Серед виставкових експонатів – колекція Музею-кімнати Патріарха Йосифа Сліпого УКУ та приватні збірки історика, дослідника новітньої історії України Василя Штокала та філателіста, члена Тернопільської організації спілки філателістів України Василя Дідуха (м. Тернопіль).

Виставка філателістичних знаків та урочисте спецпогашення поштових марок, випущених Львівською дирекцією ПАТ «Укрпошта» проводиться за сприяння Українського Католицького Університету за проектом «Власна Марка».

"Ми проводимо такі заходи, щоб належно відзначити Великого українця, мученика за Христову Церкву – Патріарха УГКЦ, кардинала Йосифа Сліпого. Соло виставки є, безперечно, Підпільна Пошта України з надзвичайно рідкісною маркою «Патріарх Йосиф Сліпий», конвертами до поїздок патріарха Йосифа – пожертв на будівництво українських церков у США, Канаді; конверти виготовлені власним коштом земляка владики Йосифа д-ра Романа Смика (США, Чікаго)", – зазначив координатор події Андрій Цибко, директор Музею УКУ.

На сімдесяти аркушах підібрано філателістичні знаки з різних континентів. Родзинкою огляду є два конверти Спілки Українських Філателістів Австрії із державним погашенням Австрійської пошти, присвячені 85-річчю та 90-річчю народження Патріарха Йосифа; чотири конверти з оригінальними марками Австрійської пошти, випущені х ініціативи Патріарха, присвячені 300-річчю Віденської битви із особливим внеском у перемогу українських козаків і українця Юрія Кульчицького. Пошта Ватикану представлена оригінальними марками Понтифіків (Пап Римських) – Івана ХХІІІ, Павла VI, Івана Павла ІІ, конвертами із погашенням у Республіці Ватикан, що мають відношення до Блаженнішого Йосифа Сліпого. Австрійська пошта зі спецпогашенням також демонструється рідкісним конвертом зустрічі у Відні Джона Кеннеді та Микити Хрущова, де обговорювалося звільнення з тюрми громадянина СРСР, в’язня сумління – Йосифа Сліпого. Пошту США представить рідкісний конверт із оригінальною маркою та державним погашенням, присвячений здобуткам країни за 35 Президента (1960-1963), марка Президента Рональда Рейгана. Пошта країни Еквадор представлена маркою із зображенням президента США Джеральда Форда, причетного до постаті Ісповідника Віри.

Місце події: Музей-кімната Патріарха Йосифа Сліпого в Українському Католицькому Університетові.

Адреса: Львів, вул Ілларіона Свєнціцького, буд. 17, кімн. 119

Час події: 24 травня 2017 року, 16:00 год.