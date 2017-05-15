У Одесі з’явилася нова греко-католицька парафія

21 травня в Одесі відбулося посвячення нового храму Української Греко-Католицької Церкви. До того кроку місцева громада йшла десятиліттями, як зазначив сотрудник новоствореної парафії о. Микола Слободян. “Ми за три місяці змогли реалізувати мрію багатьох років”, - сказав він, дякуючи парафіянам, які долучилися до побудови.

Церквою став переобладнаний і оздоблений золотим куполом колишній магазин будматеріалів на околицях Одеси, який єпархія купила завдяки пожертвам Renovabis та Kirche in not, а змогла переробити власними коштами за допомоги жервтводавців парафіян храму Святого Івана Хрестителя (штат Нью-Джерсі).

Варто зазначити, що громада Одеси більше 10 років боролася за право на ділянку для нової церкви, бо досі у власності вірних була лише невеличка каплиця біля Залізничного вокзалу, яка теж перероблена зі звичайного житлового будинку.

Посвячення нової церкви-каплиці стало святом не лише для парафіян, але й для усіх католиків Одеси, тому на торжество завітали Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, Єпископ Одеський і Симферопольський РКЦ Броніслав Бернацький, глава вірмен-католиків у східній Європі Рафаель Мінасян, а також предстоятель Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви в Україні єпископ Серге Машевські, який зазначив: “Ми добре розуміємо греко-католиків, адже і наші храми в час Радянського Союзу руйнували, а священиків розстрілювали або депортували. Ми раді, що тут голоситиметься слово Боже”.

Адреса нової парафії - Добровольського, 37.