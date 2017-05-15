У Одесі з’явилася нова греко-католицька парафія

21 травня 2017, 18:29 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

21 травня в Одесі відбулося посвячення нового храму Української Греко-Католицької Церкви. До того кроку місцева громада йшла десятиліттями, як зазначив сотрудник новоствореної парафії о. Микола Слободян. “Ми за три місяці змогли реалізувати мрію багатьох років”, - сказав він, дякуючи парафіянам, які долучилися до побудови.

Церквою став переобладнаний і оздоблений золотим куполом колишній магазин будматеріалів на околицях Одеси, який єпархія купила завдяки пожертвам Renovabis та Kirche in not, а змогла переробити власними коштами за допомоги жервтводавців парафіян храму Святого Івана Хрестителя (штат Нью-Джерсі).

Варто зазначити, що громада Одеси більше 10 років боролася за право на ділянку для нової церкви, бо досі у власності вірних була лише невеличка каплиця біля Залізничного вокзалу, яка теж перероблена зі звичайного житлового будинку.

Посвячення нової церкви-каплиці стало святом не лише для парафіян, але й для усіх католиків Одеси, тому на торжество завітали Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, Єпископ Одеський і Симферопольський РКЦ Броніслав Бернацький, глава вірмен-католиків у східній Європі Рафаель Мінасян, а також предстоятель Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви в Україні єпископ Серге Машевські, який зазначив: “Ми добре розуміємо греко-католиків, адже і наші храми в час Радянського Союзу руйнували, а священиків розстрілювали або депортували. Ми раді, що тут голоситиметься слово Боже”.

Адреса нової парафії - Добровольського, 37.

Новий храм УГКЦ в Одесі

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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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