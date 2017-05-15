- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УГКЦ проситиме інші країни захистити Патріарший собор від руйнації
19 травня 2017, 11:41 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Ми ще раз наголошуємо, що наша позиція випливає з бажання захистити Патріарший собор УГКЦ, який будували, жертвуючи свої кошти, греко-католики всього світу, від негативного впливу та руйнувань, причиною котрих є відсутність дотримання законності в будівельній діяльності.
Про це йдеться в офіційній заяві Української Греко-Католицької Церкви щодо руйнувань Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ в Києві через недотримання законності сусіднього скандального будівництва та належного контролю з боку влади.
Представити офіційну позицію Церкви щодо цієї ситуації змуcило відновлення скандального будівництва на Микільській Слобідці в Києві, поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового.
Зокрема, в заяві йдеться про те, що, відновивши будівельні роботи, забудовник не вів з представниками УГКЦ переговорів щодо усунення можливого руйнівного впливу будівель на Патріарший собор: «Державні, контролюючі будівництво, органи нам не надали жодних експертиз евентуального впливу будівель на собор. Навіть заяви столичної влади, що забудовник зменшить поверховість, – також залишились тільки словами».
В оприлюдненій позиції УГКЦ також зазначається, що різні закиди про домовленість Церкви зі скандальним забудовником не відповідають дійсності: «Ми ще раз заявляємо, що наша Церква не виступає як окрема сторона конфлікту, а вважає себе частиною місцевої громади й тому не може бути окремим суб’єктом домовленостей. Ми рішучо відкидаємо спроби протиставити Церкву місцевій громаді. На всіх наших зустрічах з органами державної влади ми послідовно виступали за те, що будь-які перемовини слід вести з представниками усієї громади».
В офіційній заяві також повідомлено, що земельна ділянка, на якій здійснювався благоустрій, в рамках підготовки до Євробачення-2017, не належить УГКЦ, а є у власності державного банку «Ощадбанк». Не зрозумілою для УГКЦ є також ситуація, яким чином скандальний забудовник, і до викупу ділянки під двома будинками, і сьогодні, проводить будівельні та ландшафтні роботи на земельній ділянці, яка є у власності згаданого банку.
Церква далі обстоює позицію, згідно з якою має бути збережене цільове призначення земель довкола Патріаршого собору УГКЦ, з урахуванням вимог щодо збереження пам’ятки ландшафту «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра», з врахуванням прибережної захисної смуги в 100 метрів.
Окрім цього, в заяві висловлено стурбуваність з приводу того, що в Україні, на жаль, Закон поки що не працює для всіх однаково, через це «стометрова прибережна зона» замість того, аби стати аксіомою, стає підставою дискусій. Враз із цим зазначається, що УГКЦ буде просити захисту в країн, громадяни та структури яких інвестували свої кошти в будівництво Патріаршого собору УГКЦ і бажають захистити свої інвестиції, оберігаючи собор від руйнувань. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
Останні новини
УГКЦ проситиме інші країни захистити Патріарший собор від руйнації | 19 травня 2017, 11:41 | УГКЦ
Через церковне питання депутата облили зеленкою | 19 травня 2017, 11:15 | Протести і конфлікти
"Повернемося і спалимо": невідомі напали на храм УПЦ КП і вдарили священика | 19 травня 2017, 10:54 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
УПЦ (МП) хоче закріпачити людей або вигнати їх з храмів, - нардеп Єленський | 19 травня 2017, 10:32 | Державно-конфесійні стосунки
Унікальну ікону, вишиту риб’ячою кісткою на засланні в Магадані, представили у музеї | 19 травня 2017, 09:51 | Релігія і суспільство
Останні коментарі
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".
КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими