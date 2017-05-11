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Екзарх Донецький УГКЦ розповів про життя греко-католиків на непідконтрольній території України
13 травня 2017, 18:20 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Потрібно дуже молитися, аби все змінилося. Найбільше моє серце крається за душпастирів у Донецьку, яких є троє. Увесь час думаю про них, аби Бог їх оберігав. У них всіх є сім’ї, але вони вже звикли до умов свого душпастирства.
На сьогодні в Донецькому екзархаті душпастирює 51 священик (двоє з них навчаються закордоном), зареєстрована 81 парафія.
Про це сказав владика Степан (Меньок), Екзарх Донецький УГКЦ, в коментарі для прес-служби Донецького екзархату, інформує Департамент інформації УГКЦ.
Він розповів, що священики, які здійснюють своє душпастирське покликання в самому Донецьку, щомісяця чергуються: «Один місяць один душпастир чергує».
Єпископ додав, що на непідконтрольній території України зареєстровано 11 парафій, однак реально діють лише три в Донецьку і по одній в Горлівці та Харцизьку. «Колись у нас був дім отців салезіан у Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині. Його заснував владика Андрій (Сапеляк), який через похилий вік був змушений повернутися на Захід України. Тут був також о. Максим Рябуха, салезіанин, теперішній перекладач Апостольського нунція в Україні, який активно працював із молоддю. Його згадують молоді люди до сьогодні, особливо проведені ним літні табори», - вів він далі. Крім того, владика Степан сказав, що мережа БФ «Карітас» в екзархаті значно розширилася. Тепер осередки БФ є ще й в Маріуполі, Краматорську, Сєвєродонецьку та Лисичанську.
Як розповів владика Степан, в екзархаті є чотири молоді священики: о. Іван Колосок в Нікополі, о. Василь Пастух в Снігурівці, о. Тарас Буричко в Токмаку та о. Тарас Зубко в Орловому. Також є вісім неодружених священиків, сім ченців і сім черниць: «Серед монахинь є студитка, яка покинула свій скит і допомагає в Донецьку».
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