Ректори семінарій УГКЦ в Україні та світі обговорюють у Львові стан священства за останні 15 років

11 травня 2017, 09:12 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

У приміщенні Патріаршого дому у Львові розпочалося 8 травня 2017 року щорічне засідання Патріаршої комісії у справах духовенства УГКЦ. У ньому беруть участь владика Богдан (Данило), голова Патріаршої комісії у справах духовенства, і отці-ректори всіх семінарій з України, Північної Америки, Канади, Німеччини, Словаччини, Італії, Австрії та Польщі.

Основними темами для обговорення під час засідання є огляд та уніфікація програми семінарійного предмету “Сповідництво та духовний супровід” і “Літургійне богослов’я в семінаріях” в УГКЦ.

Як йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ, не менш важливою темою зустрічі є обговорення дослідження о. Тараса Шагали з Австрії щодо пасторально-теологічного аналізу стану та розвитку священства за останні 15 років на основі результатів соціологічно-емпіричного опитування серед священиків УГКЦ. Крім того, владика Богдан (Данило) представить напрацювання концепції розвитку Місійного інституту УГКЦ та інші проекти документів УГКЦ, які стосуються проводу духовних семінарій. На завершення зустрічі будуть представлені напрацювання Підкомісії у справах постійної священичої формації під проводом о. Андрія Онуферка.

У рамках роботи Комісії запланована зустріч з Митрополитом Львівським Ігорем (Возьняком) у митрополичих палатах та семінарійною спільнотою ЛДС Святого Духа. 

Система Orphus
теги до статті:УГКЦ
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Данислав Донец | 30 квітня 2017, 09:22

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

    "Сім верст до небес- та все лісом".

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

Популярні статті місяця