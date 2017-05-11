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Ректори семінарій УГКЦ в Україні та світі обговорюють у Львові стан священства за останні 15 років
11 травня 2017, 09:12 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
У приміщенні Патріаршого дому у Львові розпочалося 8 травня 2017 року щорічне засідання Патріаршої комісії у справах духовенства УГКЦ. У ньому беруть участь владика Богдан (Данило), голова Патріаршої комісії у справах духовенства, і отці-ректори всіх семінарій з України, Північної Америки, Канади, Німеччини, Словаччини, Італії, Австрії та Польщі.
Основними темами для обговорення під час засідання є огляд та уніфікація програми семінарійного предмету “Сповідництво та духовний супровід” і “Літургійне богослов’я в семінаріях” в УГКЦ.
Як йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ, не менш важливою темою зустрічі є обговорення дослідження о. Тараса Шагали з Австрії щодо пасторально-теологічного аналізу стану та розвитку священства за останні 15 років на основі результатів соціологічно-емпіричного опитування серед священиків УГКЦ. Крім того, владика Богдан (Данило) представить напрацювання концепції розвитку Місійного інституту УГКЦ та інші проекти документів УГКЦ, які стосуються проводу духовних семінарій. На завершення зустрічі будуть представлені напрацювання Підкомісії у справах постійної священичої формації під проводом о. Андрія Онуферка.
У рамках роботи Комісії запланована зустріч з Митрополитом Львівським Ігорем (Возьняком) у митрополичих палатах та семінарійною спільнотою ЛДС Святого Духа.
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