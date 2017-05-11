Єпископи УГКЦ в Канаді та США спільно обговорили подальший розвиток Церкви у цих країнах

З 2-го по 4-те травня 2017 р. Українські Католицькі Єпископи Канади та США провели свої щорічні засідання в бібліотеці монастиря Отців Василіян в Глен Ков, Н. Й.

Канадські єрархи поділилися своїми враженнями про візит “ad limina” разом з іншими католицькими єпископами Західної Канади до Папи Франциска. Обговорювалися також теми, які будуть підняті на найближчому Синоді Української Католицької Церкви, обмірковувалися теми для Собору УГКЦ, який відбудеться в 2020 р.

Розглядалося подальше запровадження ініціатив програми Жива парафія, як і приготування до візиту Патріаршої Катехитичної Комісії до Канади та США.

Було розглянуто положення Партикулярного Права УГКЦ і пропоновані статути Вінніпезької та Філадельфійської Митрополій. Єпископи говорили про використання соціальних медія. Було сформовано комітет з розвитку програми дошлюбної підготовки для запровадження в усіх єпархіях через соціальні мережі.

Була сформована Північно Американська Літургійна Комісія, яка повинна надавати поради єпископам, щодо постійного розвитку Літургії. Йшлося і про стан богопосвяченого життя.

Єрархи відвідали нещодавно відкритий меморіал і музей 11 Вересня в Ню Йорку та Катедру святого Юрія.

«Щорічні засідання Українських Католицьких Єпископів Канади та США служать розвитку братерства і започаткуванню ініціатив, що приносять користь усім. Це є мудрим рішенням - рухатися разом як єпископи, які стараються відгукуватися на зміни в потребах нашого пасторального служіння в Українській Католицькій Церкві», - зазначає Митрополит-Архиєпископ Стефан (Сорока).

Участь в засіданнях взяли: Стефан (Сорока) Митрополит США і Архиєпископ Філадельфійський; Лаврентій (Гуцуляк), ЧСВВ, Митрополит Канади і Архиєпископ Вінніпезький; Павло (Хомницький), ЧСВВ, Єпископ Стемфордський; Давид (Мотюк), єпископ Едмонтонський; Кен (Новаківський) єпископ Ню Вестмінстерський; Брайн (Байда), ЧНІ, єпископ Саскатунський; Богдан (Данило), єпископ Пармської єпархії св. Йосафата; Іван (Бура), єпископ-помічник Філадельфійської Архиєпархії; Василь (Лостен), єпископ-емерит Стемфордської єпархії.