Єпископи УГКЦ в Канаді та США спільно обговорили подальший розвиток Церкви у цих країнах

11 травня 2017, 08:55 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

З 2-го по 4-те травня 2017 р. Українські Католицькі Єпископи Канади та США провели свої щорічні засідання в бібліотеці монастиря Отців Василіян в Глен Ков, Н. Й. 

Канадські єрархи поділилися своїми враженнями про візит  “ad limina” разом з іншими католицькими єпископами Західної Канади до  Папи Франциска.  Обговорювалися також теми, які будуть підняті на найближчому Синоді Української Католицької Церкви, обмірковувалися теми  для Собору УГКЦ, який відбудеться в 2020 р.

Розглядалося подальше запровадження ініціатив програми Жива парафія, як і приготування до візиту Патріаршої Катехитичної Комісії до Канади та США. 

Було розглянуто положення Партикулярного Права УГКЦ і пропоновані статути Вінніпезької та Філадельфійської Митрополій.  Єпископи говорили про використання соціальних медія. Було сформовано комітет з розвитку програми дошлюбної підготовки для запровадження в усіх єпархіях через соціальні мережі. 

Була сформована Північно Американська Літургійна Комісія, яка повинна надавати поради єпископам, щодо постійного розвитку Літургії.  Йшлося і про стан богопосвяченого життя.

Єрархи відвідали нещодавно відкритий меморіал і музей 11 Вересня в Ню Йорку та Катедру святого Юрія. 

«Щорічні засідання Українських Католицьких Єпископів Канади та США служать розвитку братерства і започаткуванню ініціатив, що приносять користь усім.  Це є мудрим рішенням - рухатися разом як єпископи, які стараються відгукуватися на зміни в потребах нашого пасторального служіння в Українській Католицькій Церкві», - зазначає Митрополит-Архиєпископ Стефан (Сорока).

Участь в засіданнях взяли: Стефан (Сорока) Митрополит США і Архиєпископ Філадельфійський; Лаврентій (Гуцуляк), ЧСВВ, Митрополит Канади і Архиєпископ Вінніпезький;  Павло (Хомницький), ЧСВВ, Єпископ Стемфордський; Давид (Мотюк), єпископ Едмонтонський; Кен (Новаківський) єпископ Ню Вестмінстерський; Брайн (Байда), ЧНІ, єпископ Саскатунський; Богдан (Данило), єпископ Пармської єпархії св. Йосафата; Іван (Бура), єпископ-помічник Філадельфійської Архиєпархії;  Василь (Лостен), єпископ-емерит Стемфордської єпархії.

Єпископи УГКЦ в Канаді і США

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