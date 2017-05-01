Синод єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ розглянув стратегію розвитку УГКЦ на Сході України та поза її межами

26-27 квітня 2017 року під головуванням Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава в Патріаршому центрі у Львові відбулася Сімдесят п’ята сесія Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви.

У синодальних засіданнях брали участь усі чинні єпископи Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ, а також: владика Євген (Попович), митрополит Перемишльсько-Варшавський; владика Володимир (Ющак), єпарх Вроцлавсько-Гданський, і владика Ніл (Лущак), єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії.

Перед початком синодальних засідань, відбувся семінар із питань душпастирства УГКЦ на теренах Східної та Центральної України.

Головною темою цієї Сесії Синоду Єпископів Верховного Архиєпископства була тема «Стан виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2013 року зі Стратегії розвитку УГКЦ в Україні поза межами Галичини, звіт про діяльність Місійного фонду та співпраця з єпархіями із Заходу України». У контексті розгляду головної теми синодальні отці заслухали доповідь владики Богдана (Дзюраха) про стан виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2013 року щодо Стратегії розвитку УГКЦ на Сході України – «Напрямки нової євангелізації в УГКЦ». Прийняли звіт про діяльність Місійного фонду УГКЦ та переглянули механізми співпраці між єрархічними структурами з Галичини з єрархічними структурами інших теренів України, про які доповів владика Василь (Тучапець).

У розділі опрацювання синодальних документів Синод прийняв Заяву з приводу «об’явлень» с. Марії Баран, які поширює о. Григорій Антоній Планчак.

Значну частину синодальних засідань було присвячено розгляду питання про забезпечення належної душпастирської опіки українських заробітчан та емігрантів у Польщі. Про сучасну душпастирську ситуацію в цій країні детально доповіли: Митрополит Євген (Попович), владика Володимир (Ющак) та о. Степан Батрух. У результаті розгляду цього питання Синод висловив подяку владикам і отцям-душпастирям УГКЦ в Польщі за належну душпастирську опіку для українських заробітчан і емігрантів та прийняв низку рішень, які мають допомогти в забезпеченні належної душпастирської опіки українським заробітчанам та емігрантам у Польщі.

Синод роздумував над питанням належного вшанування 70-х роковин акції «Вісла» та прийняв відповідні рішення для вшанування жертв цього насильства.

Синод заслухав інформацію про діяльність Катехитичної комісії Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ, Координаційної ради з питань душпастирства у критичних ситуаціях. Йшлося про новітні терапевтичні практики, що можуть бути корисними для постраждалих від війни на Сході України і тих, хто має посттравматичний стресовий розлад.

Члени Синоду заслухали інформацію про місію і діяльність Українського католицького університету. Синод схвально прийняв інформацію про стан матеріального і фінансового забезпечення цього церковного освітнього закладу та про нові напрямки бакалаврських програм.

Сімдесят шосту сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви буде проведено в червні 2017 року Божого. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.