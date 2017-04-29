- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Глава УГКЦ відвідав з робочим візитом Угорщину
1 травня 2017, 08:55 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Глава УГКЦ Патріарх Святослав на запрошення Митрополита Угорської Греко-Католицької Церкви Филипа (Кочіша) взяв участь у посвяченні митрополичої курії Угорської Греко-Католицької Церкви в Дебрецені, яке відбулося 29 квітня.
За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Блаженніший Святослав очолив Чин освячення спільно з Примасом Угорської Римо-Католицької Церкви кардиналом Петером Ердьо, Митрополитом Гайдудорозької митрополії Филипом (Кочішем), з єпархом Мішкольцької греко-католицької єпархії Атаназієм (Оросом), та апостольським адміністратором Ньїредьгазької єпархії отцем Авелем Сочкою.
У молитві взяли участь греко-католицькі єпископи з різних країн: владика Вільям (Скурла), Митрополит Пітсбурзький (США); Іван (Баб’як), Митрополит Пряшівський (Словаччина); Юрій (Джуджар), Апостольський Екзарх (Сербія); Вірджіл (Берча), Єпарх Орадеа (Румунія); Мілан (Шашік), Єпарх Мукачівський; та римо-католицькі владики Угорщини.
Серед присутніх гостей були представники угорської влади та представники різних релігійних конфесій Угорщини. Від української делегації у святкуванні взяли участь отець Олег Олекса, секретар Блаженнішого Святослава, о. Дам'ян Габорій, душпастир для українців в Угорщині, і брат Іпатій, ЧСВВ.
У своєму слові Блаженніший Святослав привітав Митрополита Филипа та угорське духовенство з цією історичною подією та подякував за сприяння в наданні духовної опіки для українців, які мешкають в Угорщині.
У рамках святкування відбулася зустріч Глави УГКЦ з Главою Римо-Католицької Церкви Угорщини кардиналом Ердьо, який запросив Блаженнішого Святослава з офіційним візитом відвідати Будапешт. Під час зустрічі сторони домовилися про надання всебічної душпастирської опіки усім вірним УГКЦ.
Довідка
Гайдудорозька єпархія була створена 1912 року Францом Йосифом І під тиском угорського уряду і затверджена Пієм X. До складу її входило 162 парафії. Вірні Гайдудорозької єпархії — угорці східного обряду, переважно нащадки мадяризованих русинів-українців.
20 березня 2015 року Папа Римський Франциск підняв Угорську Греко-Католицьку Церкву до рангу митрополичої. Гайдудорозька єпархія стала архиєпархією, Мішкольцький екзархат − єпархією і, крім того, створено ще одну єпархію в Ньїредьгазі шляхом виокремлення її з території дотеперішньої Гайдудорозької єпархії.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Фестиваль "Вгору серця" засвідчив, що Івано-Франківськ – Христове місто з християнськими цінностями | 1 травня 2017, 14:51 | Релігія і суспільство
Папа до Глави Коптської Православної Церкви: Ми покликані разом нести світові нашу віру | 1 травня 2017, 12:00 | Міжцерковні стосунки
У Москві відбулися пікети на захист обвинувачених у справі «Хізб ут-Тахрір» | 1 травня 2017, 11:13 | Державно-конфесійні стосунки
Глава УГКЦ відвідав з робочим візитом Угорщину | 1 травня 2017, 08:55 | УГКЦ
У Перемишлі (Польща) владики УГКЦ молилися за жертв акції «Вісла» | 1 травня 2017, 08:45 | Національно-релігійні питання
Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,