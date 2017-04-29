Глава УГКЦ відвідав з робочим візитом Угорщину

1 травня 2017, 08:55 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава УГКЦ  Патріарх Святослав на запрошення Митрополита Угорської Греко-Католицької Церкви Филипа (Кочіша) взяв участь у посвяченні митрополичої курії Угорської Греко-Католицької Церкви в Дебрецені, яке відбулося 29 квітня.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Блаженніший Святослав очолив Чин освячення спільно з Примасом Угорської Римо-Католицької Церкви кардиналом Петером Ердьо, Митрополитом Гайдудорозької митрополії Филипом (Кочішем), з єпархом Мішкольцької греко-католицької єпархії Атаназієм (Оросом), та апостольським адміністратором Ньїредьгазької єпархії отцем Авелем Сочкою.

У молитві взяли участь греко-католицькі єпископи з різних країн: владика Вільям (Скурла), Митрополит Пітсбурзький (США); Іван (Баб’як), Митрополит Пряшівський (Словаччина); Юрій (Джуджар), Апостольський Екзарх (Сербія); Вірджіл (Берча), Єпарх Орадеа (Румунія); Мілан (Шашік), Єпарх Мукачівський; та римо-католицькі владики Угорщини.

Серед присутніх гостей були представники угорської влади та представники різних релігійних конфесій Угорщини. Від української делегації у святкуванні взяли участь отець Олег Олекса, секретар Блаженнішого Святослава, о. Дам'ян Габорій, душпастир для українців в Угорщині, і брат Іпатій, ЧСВВ.

У своєму слові Блаженніший Святослав привітав Митрополита Филипа та угорське духовенство з цією історичною подією та подякував за сприяння в наданні духовної опіки для українців, які мешкають в Угорщині.

У рамках святкування відбулася зустріч Глави УГКЦ з Главою Римо-Католицької Церкви Угорщини кардиналом Ердьо, який запросив Блаженнішого Святослава з офіційним візитом відвідати Будапешт. Під час зустрічі сторони домовилися про надання всебічної душпастирської опіки усім вірним УГКЦ.

 Довідка

Гайдудорозька єпархія була створена 1912 року Францом Йосифом І під тиском угорського уряду і затверджена Пієм X. До складу її входило 162 парафії. Вірні Гайдудорозької єпархії — угорці східного обряду, переважно нащадки мадяризованих русинів-українців.

20 березня 2015 року Папа Римський Франциск підняв Угорську Греко-Католицьку Церкву до рангу митрополичої. Гайдудорозька єпархія стала архиєпархією, Мішкольцький екзархат − єпархією і, крім того, створено ще одну єпархію в Ньїредьгазі шляхом виокремлення її з території дотеперішньої Гайдудорозької єпархії.

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теги до статті:Святослав (Шевчук),Угорська Греко-Католицька Церква,Филип (Кочіш)
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