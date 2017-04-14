«З Україною сьогодні розпинають Сина Божого», – Глава УГКЦ

Верховний архиєпископ Святослав, глава Української Греко-Католицької Церкви, під час проповіді до вірних у Велику п’ятницю, 14 квітня, пояснив, що хрест із знаряддя мук і смерті перетворився на знак і прапор перемоги, повідомляє сайт УГКЦ.

Хто сьогодні помирає на хресті? – задався питанням глава УГКЦ. «Дуже подібне запитання ставить сьогодні світ щодо України. Запитують, а що сьогодні діється в Україні? І ми сьогодні кажемо світові, що Україна є сьогодні жертвою, жертвою несправедливої агресії».



«Ми питаємо себе сьогодні: Боже, а де Ти є, коли нас убивають? – вів далі архієпископ Святослав, –де Ти є, коли наші матері щодня приймають загиблих своїх синів і їх складають до гробів? Боже, де Ти є, коли ми бачимо скалічених дітей, коли бачимо переламані долі мільйонів? Думають, що вбивають Україну, а натрапляють на самого Сина Божого, який сьогодні вкотре, можливо, разом з нами приносить себе у жертву. Коли питають нас сьогодні, що діється на нашій землі, ми кажемо, що в Україні і що з Україною розпинають Сина Божого».



Але розп'яття Христа, наголошує духовний лідер греко-католиків, Його смерть у тілі України не є кінцем. «Ми сьогодні поклали нашого Спасителя до гробу. Але гробні печаті не є кінцем цієї пасхальної події. Ось буквально за кілька днів – на третій день, сам Господь плач усіх, які сьогодні Його ховають, на радість перемінить. І ми сьогодні цитуючи нашого Спасителя, який лежить у гробі, віримо і знаємо, що сьогоднішня Великодня п'ятниця України обов'язково завтра переміниться у пасхальний день, воскресіння і радість. Що у своєму розп’ятті наш біль, наш смуток перетворить на радість воскресіння», – наголосив Святослав .



«Тому сьогодні вкладаючи нашого Христа до гробу, ми його просимо, покажи нам Твоє славне на третій день Воскресіння. Бачачи порожній хрест, відчуваємо, що за кілька днів побачимо порожній гріб. І з хрестом і у хресті воскресне українська надія, воскресне радість України, воскресне Україна», – запевнив Глава УГКЦ.