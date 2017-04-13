В Угорниках віряни висадили сад на честь єпископа Григорія Хомишина

12 квітня, парафіяни та школярі села Угорники, що на Франківщині, разом з отцем Юрієм Труханом висадили алею плодових дерев на честь 150-річного ювілею єпископа УГКЦ Григорія Хомишина.

За словами керівника Бюро УГКЦ з питань екології д-ра Володимира Шеремета, сьомий рік поспіль бюро ініціює акцію метою якої є показати, що ми цінуємо природу створену Богом. Традиція посадки парафіяльних садів спостерігається по всіх регіонах, - інформує Прес-служба Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ з посиланням на Фіртку.

"Сьогодні приємно, що красивішими та екологічно чистішими стануть Угорники, а разом з тим й Прикарпатський край. Плодовий сад стане свідченням любові наших парафіян до природи. Таких парафіяльних садів на Прикарпатті посаджено понад десяток", - зазначив церковний еколог Шеремета.

Як зауважив о. Юрій Трухан, парафіяльний сад має кілька призначень. Найперше він названий на честь єпископа Григорія Хомишина, а його центральна алея названа на честь героїв Небесної сотні. Також сад матиме рекреаційне значення, тут парафіяни села зможуть відпочивати та цінуватимуть екологічний аспект.

"Чому фруктові дерева? Тому що Божі творіння мають служити для людей. Парафіяни церкви зможуть прийти в сад відпочити і пригоститись яблуками чи взяти, навіть, їх на Спаса. Тут також встановимо лавочки та гойдалки. Думаю, за півтори року ми збиратимемо перші плоди", - розповів о. Юрій.

Загалом у саду налічуватиметься сотня плодових дерев. Сьогодні парафіяни висадили 60 плодових саджанців - яблука та сливи, а восени планують висадити ще 40 дерев - черешні, груші та вишню.

Крім того, як зазначив о. Юрій, на території церкви, за європейським зразком, планують збудувати дім для пристарілих.