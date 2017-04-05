У Полтаві вперше побував Глава УГКЦ

На свято Благовіщення, 7 квітня, у Полтаві побував Глава УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук). Метою його візиту було освячення ділянки під новий храм та зустріч з вірянами.

Візит Патріарха почався з Божественної Літургії, що пройшла у храмі Святої Трійці. Це – перший храм УГКЦ, що був збудований у Полтаві. На богослужіння прибули віряни з усіх куточків Полтавщини.

«Символічно, що саме на Благовіщення маємо благу вість – освячуємо місце майбутього храму у Полтаві. Це, справді, непересічна подія, особливо, якщо згадати, якою нелегкою була передісторія цього дня. Полтавським греко-католикам було дуже важко добитися правди, отримати місце під будівництво, — сказав Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) журналістам. — І ось зовсім скоро місто отримає нову сакральну будову, що стане його окрасою. Вона буде виконана у стилі українського барокко, матиме ошатний вигляд, і не сумніваюся, що стане справжнім осередком духовного і культурного життя».

Це вже буде другий храм УГКЦ в місті. Першу громаду зареєстрували у Полтаві 2002 року.

«У нас нині сотні вірян у Полтаві. А храм Святої Трійці — невеликий за розмірами, знаходиться за містом, не всім зручно суюди добиратися. Тому великого приміщення, зручно розташованого люди потребували дуже давно, — зауважує Глава УГКЦ. — Поки що важко сказати, скільки триватиме будівництво. Це буде залежати від багатьох факторів, але маємо надію, що за кілька років проведемо Божу службу вже у церкві Всіх святих українського народу. Ось так наша УГКЦ церква поступово розширює межі по країні».

«Для нас, греко–католиків, церква – це, перш за все, люди. Коли громада є ніби одна сім’я, коли ми ділимо і радощі, і сум, разом долаємо труднощі і перепони. Це первинне. Але той факт, що скоро матимемо ще один храм – не може не радувати», — зауважив отець Максим Кролевський, священик полтавської греко-католицької громади.

Як повідомляє власкор РІСУ на Полтавщині, перша парафія УГКЦ в області з’явилася у 1998 році. Бажання створити її тоді виявили жителі села Білики Кобеляцького району. Очолив новостворену громаду святого пророка Іллі отець Юрій Кролевський, який до того служив у Дніпродзержинську.

Згодом було зареєструвано громади УГКЦ у с. Деменки Кобеляцького району, у м. Кобеляки, с. Пригарівка на Козельщині, м. Кременчук, м. Комсомольськ і потім – у Полтаві. Довгий час богослужіння у обласному центрі проводили у орендованому приміщенні (старому сарайчику) у центрі міста.

У 2005 році отець Юрій вперше звернувся з проханням до міської ради про надання земельної ділянки для будівництва храму і зустрів шалений опір тодішньої влади.

2007 рік о. Юрій знову звернувся з проханням про виділення земельної ділянки між двома спальними районами обласного центру. Планувалося будівнитцво не тільки храму, а ще й кількох споруд, зокрема, сиротинця, їдальні для малозабезпечених і дому милосердя. Тоді греко–католики вкотре отримали відмову, спираючись на висновок архітекторів, нібито «за діючими нормативами, розміщення монастирського храмового комплексу рекомендовано в приміській зоні».

У березні 2010 року в газеті міськради з’явилася резонансна стаття «Будівництво храму Української греко–католицької церкви у Полтаві — виклик українському православ’ю». Свій підпис під нею поставив депутат міськради від партії комуністів.

Аж до 2012 року включно питання щодо земельної ділянки постійно порушувалося на сесіях Полтавської міської ради.

У 2013 році у передмісті Полтави громада власним коштом придбала ділянку і цього ж року було побудовано і освячено храм Пресвятої Трійці. На сьогодні громада Пресвятої Трійці м. Полтави ― найбільша громада УГКЦ у Полтавській області (близько 150 осіб). Середній вік прихожан ― 25-30 років.

Отець Юрій є адміністратором греко-католицьких громад у Полтавській області. З 2007 по 2011 роки очолював Полтавський деканат Донецько-Харківського Екзархату УГКЦ.

Одружений, має сина та доньку. Дружина ― Валентина Кролевська (1964), дяк-регент громади Пресвятої Трійці УГКЦ м. Полтава. Син ― о. Максим Кролевський, висвячений у 2013 році. Донька ― Катерина Кролевська (1992).

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