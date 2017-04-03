Уперше в історії відновленої УГКЦ розпочав свою роботу Синод єпископів УГКЦ зі Сходу, Півдня та Центру України

4 квітня 2017, 10:52 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

3 квітня 2017 року в Києві розпочалася історична подія - перший Синод єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ. Єпископи зі Сходу, Півдня та Центру України зібралися, аби розглянути локальні справи.

Очолює засідання Синоду Патріарх Святослав. Серед присутніх єпископів – владика Степан (Меньок), екзарх Донецький, владика Йосафат (Говера), екзарх Луцький, владика Михайло (Бубній), екзарх Одеський, владика Василь (Тучапець), екзарх Харківський, владика Богдан (Дзюрах), адміністратор Патріаршої курії УГКЦ, і владика Йосиф (Мілян), єпископ-помічник Київської архиєпархії.

«Сьогодні, за приписами канонічного права УГКЦ, ми маємо право проводити Синоди в різних митрополіях. Коли владики сходяться на Синод усіх єпископів України або раз на рік на Синод Єпископів усієї Церкви з усього світу, то бракує часу, щоб розглянути локальні справи. Однак ми свідомі того, що формується нове обличчя УГКЦ поза межами Галичини. Тому такі Синоди – надзвичайно важливі й потрібні», – розповів про перебіг події Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. За його словами, уперше в історії відновленої УГКЦ Синод єпископів Києво-Галицької митрополії розпочав свою роботу.

«Ми просимо благодаті Святого Духа, аби він допоміг розбудувати нашу Церкву на цих теренах», – прокоментував Патріарх Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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