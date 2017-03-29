Українські греко-католицькі єпископи Канади зустрілися з Папою Франциском у рамках візиту «Ad Limina»

У рамках візиту «Ad limina apostolorum» чотири українські греко-католицькі владики з Канади – архиєпископ-митрополит Вінніпезький Лаврентій (Гуцуляк), ЧСВВ, владика Давид (Мотюк), єпарх Едмонтонський, владика Браєн (Байда), ЧНІ, єпарх Саскатунський та владика Кен (Новаківський), єпарх Нью-Вестмінстеський, – разом з двадцятьма єпископами латинського обряду західної частини країни, перебували у Римі. У понеділок 27 березня 2017 р., їх прийняв Папа Франциск. Як звичайно, зустріч у формі бесіди із Вселенським Архиєреєм пройшла за закритими дверима. Про ц е інформує Радіо Ватикану.

Канада налічує 35 мільйонів мешканців, понад 40% з яких становлять католики різних обрядів. Це мозаїка народів різного походження, об’єднаних у дві культурно-мовні території: англомовну та фракомовну, що пов’язано з історичною колонізацією країни.

Канада – країна мігрантів, серед яких налічується понад мільйон двісті тисяч канадських українців. У зрості та розвитку католицької Церкви в Канаді значну роль відіграє Українська Греко-Католицька Церква, особливо в західній частині країни.

Як йдеться у повідомленні, Католицька Церква Канади стоїть перед обличчям численних суспільних та пастирських викликів, адже останніми десятиліттями країна ввійшла в число найбільш секуляризованих держав світу, прийнявши законодавчі практики, суперечливі з точки зору етики, як от євтаназію, клонування людини, допоміжну репродуктивну технологію тощо.

Канадські католицькі єпископи дбають про соціальну справедливість, захист довкілля, захист автохтонних народів, мігрантів та біженців, допомагаючи тим, що залишились на узбіччі суспільства добробуту. Слід відзначити також плідний екуменічний та міжрелігійний діалог.

Додамо, що кожних 5 років католицькі єпископи з усього світу по черзі прибувають до Риму з візитом «Аd limina Apostolorum», що у перекладі з латинської мови означає «До апостольських порогів», маючи можливість зміцнити зв’язок і спілкування місцевих Церков з Апостольським Престолом. Цей візит включає зустріч з Папою, молитви в римських базиліках, зустрічі з керівниками дикастерій Римської курії для обговорення «конкретних проблем» дієцезій та єпархій.