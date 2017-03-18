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У Франківську вшанували пам’ять священномученика Григорія Хомишина
27 березня 2017, 09:53 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
У суботу, 25 березня, в приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії відбулась урочиста академія з відзначення 150-ліття з дня народження Блаженного священномученика Григорія Хомишина.
Глядачам представили віхи життя та служіння церковного діяча, який жив і діяв на Прикарпатті. Виступали хорові колективи «Кредо» та «Воскресіння» (м. Івано-Франківськ), «Світло Тавору» (м. Коломия), «Благовість» (Духовна семінарія), «Доместик» (м. Чортків), дитячий ансамбль «Киптарик» (с. Тисменичани), струнний ансамбль Івано-Франківської обласної філармонії «Quattro corde».
Перед присутніми виступив отець-професор Іван Козовик, який мав нагоду особисто знати блаженного Григорія, а також брати участь в його беатифікаційному процесі.
Також до глядачів звернувся єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василій (Івасюк). Місто Коломия – було особливо близьким для владики Хомишина, оскільки фактично звідки він розпочинав свою активну душпастирську працю.
Як повідомляє GALKA.IF.UA, актори Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка показали театральну інсценізацію сцени допиту владики Григорія в НКВД.
Завершився вечір словом Архиєпископа і Митрополита Івано-Франківського УГКЦ Володимира (Війтишина). Єрарх подякував організаторам та учасникам академії та поділився з присутніми своїми роздумами про останнього Станіславівського єпископа, наголошуючи на тому, що ми, українці, не маємо права забувати великих та славних мужів нашої Церкви.
«Блаженний Григорій, як і праведний митрополит Андрей Шептицький, завжди старалися для добра вірних та Батьківщини нашої України. Їхні імена закарбовані в історії та покликані заохочувати усіх нас до ревного служіння Господеві, щирого плекання віри та правдивого патріотизму», – переконаний Митрополит.
Владика Володимир вручив учасникам ювілейні медалі та подячні грамоти з нагоди 150-ліття з дня народження Блаженного священномученика Григорія Хомишина, а всі хорові колективи, спільно з глядачами, виконали гімн «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни».
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.