- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ владика Богдан (Дзюрах) відзначив ювілей
22 березня 2017, 11:30 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
20 березня владиці Богданові (Дзюраху), Адміністратору Патріаршої курії і Секретарю Синоду Єпископів УГКЦ, виповнилося п’ятдесят років. З цією нагоди ювіляра привітав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.
«Від імені Синоду Єпископів нашої Церкви щиро вітаю Вас з нагоди 50-річчя з дня народження. Дякуємо Господеві за дар Вашого життя та за всі дари, якими Він так рясно Вас наділив і які Ви щедро примножили впродовж свого жертовного священичого, а відтак єпископського служіння Богові та Церкві», – ідеться в тексті Грамоти.
Глава Церкви склав сердечну подяку і висловив визнання та похвалу владиці Богдану: «Високо цінуємо Вашу жертовність, відповідальність, ретельність у виконанні обов’язків у структурах Патріаршої курії та в підготовці й проведенні Синодів Єпископів УГКЦ, як рівно ж ефективну роботу в Секретаріаті Синоду в міжсинодальний період. Дякуємо Вам за служіння в Патріаршій курії нашої Церкви, за те, що присвячуєте свій час, знання і увагу кожному її працівникові. Цього дня вимолюємо для Вас у милосердного Бога щедрих дарів. Нехай Ваше подальше життя і служіння буде сповнене численними успіхами для Божої слави та добра нашої Церкви». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Вперше Патріарх Константинопольський Варфоломій відвідає спільноту Тезе | 22 березня 2017, 14:15 | Константинопольський Патріархат
Монумент із Десятьма заповідями Божими хочуть встановити у Рівному | 22 березня 2017, 12:37 | Релігія та культура
У Львові єзуїти презентували свій досвід допомоги біженцям та переселенцям | 22 березня 2017, 12:22 | Благодійність, соціальне служіння |
Папа відвідає Фатіму з нагоди сторіччя появи Пресвятої Діви Марії | 22 березня 2017, 12:02 | Ватикан
Оприлюднено відеопослання Папи Франциска з нагоди Всесвітнього дня молоді 2017 | 22 березня 2017, 11:48 | Діти, молодь і релігія
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
22 лютого 2017, 16:12 | Міжнародні відносини | 1 березня 2017, 16:12
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.