Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ владика Богдан (Дзюрах) відзначив ювілей

20 березня владиці Богданові (Дзюраху), Адміністратору Патріаршої курії і Секретарю Синоду Єпископів УГКЦ, виповнилося п’ятдесят років. З цією нагоди ювіляра привітав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

«Від імені Синоду Єпископів нашої Церкви щиро вітаю Вас з нагоди 50-річчя з дня народження. Дякуємо Господеві за дар Вашого життя та за всі дари, якими Він так рясно Вас наділив і які Ви щедро примножили впродовж свого жертовного священичого, а відтак єпископського служіння Богові та Церкві», – ідеться в тексті Грамоти.

Глава Церкви склав сердечну подяку і висловив визнання та похвалу владиці Богдану: «Високо цінуємо Вашу жертовність, відповідальність, ретельність у виконанні обов’язків у структурах Патріаршої курії та в підготовці й проведенні Синодів Єпископів УГКЦ, як рівно ж ефективну роботу в Секретаріаті Синоду в міжсинодальний період. Дякуємо Вам за служіння в Патріаршій курії нашої Церкви, за те, що присвячуєте свій час, знання і увагу кожному її працівникові. Цього дня вимолюємо для Вас у милосердного Бога щедрих дарів. Нехай Ваше подальше життя і служіння буде сповнене численними успіхами для Божої слави та добра нашої Церкви». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.