Владика Борис (Ґудзяк) розповів у Римі про можливості і загрози для УГКЦ

«Українська Греко-Католицька Церква і виклики історії, війни та місії. Нариси пророчого богослов’я», – такою була тема конференції, яку у четвер, 16 березня цього року, в конференц-залі Папського Східного Інституту виголосив владика Борис (Ґудзяк), правлячий архиєрей єпархії святого Володимира у Парижі для українців греко-католиків у Франції, Швейцарії та країнах Бенелюксу.

Серед присутніх були архиєпископ Циріл Васіль, ТІ, Секретар Конгрегації для Східних Церков, п. Тетяна Іжевська, Надзвичайний та Повноважний посол України при Святому Престолі, владика Іриней Білик, ЧСВВ, канонік Папської Базиліки Санта Марія Маджоре, о. Назар Давид, Ректор ПСІ, а також викладачі, студенти, представники різних інституцій та Церков свого права, увагу яких привернула українська тематики, зокрема місія УГКЦ у теперішній нелегкий для України період, що позначений війною, багатьма соціальними проблемами та нестабільною економічною ситуацією.

О. Едвард Фаруджа, викладач ПСІ, представляючи владику Бориса, вказав на його великий внесок у розвиток української богословської думки та невтомну багаторічну працю як Ректора, а сьогодні, як Президента УКУ.

Підсумовуючи історію останніх десятиліть, владика Борис наголосив на наслідках комуністичних часів для УГКЦ, на стані Церкви до переслідування і на її бурхливому розвиткові за останні 25 років. Доповідач окремо зупинився на подіях трьохрічної давності, що відбулись на Майдані Незалежності у столиці України. На запитання, що спонукало мільйони людей вийти на вулиці міст та висловити свій протест тодішній корумпованій владі, єпарх Паризький переконливо відповів, що головною спонукою не було бажання безвізового режиму з країнами Європи, не вища заробітна платня, не кращі дороги та інше, бо за ці речі не варто людині пожертвувати своїм життям, але – людська гідність. Саме гідність є інтерпретаційним ключем усіх подій останньої революції в Україні, яку ще називають Революцією Гідності.

А головна частина доповіді, що відзначалась підсумком історії та пророчим поглядом у майбутнє, була побудована на чотирьох колонах: Владика Борис вказав на сильні сторони УГКЦ, на слабкості, можливості та загрози, що стоять перед нею.

Після конференції присутні мали змогу дати свої коментарі, коротко поділитись деякими своїми рефлексіями та поставити доповідачеві запитання. Про це інформує Радіо Ватикану.